Les ZBE a Catalunya
Sabadell, Lleida i Girona, les úniques ciutats catalanes no metropolitanes que estan llestes per multar els cotxes contaminants
Sabadell, Lleida i Girona són els únics ajuntaments que s’han apuntat al registre ‘online’ de la Generalitat que facilita la gestió de les zones de baixes emissions
CONTEXT |
Un registre ‘online’ permetrà a les ciutats multar a les ZBE
Guillem Costa
Dels 12 municipis catalans que no formen part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i estan obligats a tenir una zona de baixes emissions (ZBE) abans que acabi l’any, només tres –Sabadell, Girona i Lleida– estan en disposició de sancionar els vehicles més contaminants. Aquests són els únics ajuntaments que s’han inscrit en la nova plataforma digital creada per la Generalitat per gestionar les restriccions al trànsit, les excepcions i aplicar multes.
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica va posar a disposició dels consistoris aquest sistema en línia, concebut per unificar la gestió de les ZBE i fer-la compatible amb la plataforma que ja utilitza l’AMB. En aquest punt, cal assenyalar que no totes les localitats metropolitanes obligades a això estan inscrites en el registre corresponent (el de l’AMB).
Per a les 12 ciutats que no es troben a l’AMB, l’adhesió al registre de la Generalitat no és obligatòria, però permet als municipis accedir a una infraestructura tecnològica imprescindible per fer efectiva la mesura: el registre de vehicles autoritzats a circular en zones restringides i el control automatitzat de les matrícules mitjançant càmeres.
Treball pendent
Fonts de la conselleria consultades per EL PERIÓDICO detallen que els municipis poden desenvolupar el seu propi sistema. No obstant, la majoria prefereix afegir-se al del Govern per la seva senzillesa i operativitat. De fet, algunes de les localitats sense ZBE en marxa esgrimien fins fa pocs mesos que ho tenien més difícil al no estar disponible aquest registre. De moment, no obstant, només tres de fora de l’AMB han fet el pas. Les altres ciutats de més de 50.000 habitants que encara no s’hi han adherit són Tarragona, Reus, Manresa, Mollet del Vallès, Vilanova i la Geltrú, Rubí, Granollers, Terrassa i Mataró.
En el dia d’avui, cap d’aquests municipis està aplicant multes a les ZBE, que hauran d’estar operatives i vetar els vehicles sense etiqueta a partir de l’1 de gener del 2026. Serà dos anys més tard, a partir del 2028, quan es prohibeixin els cotxes amb etiqueta groga. La creació del registre autonòmic, abans de l’estiu, havia de servir per desbloquejar una de les principals traves que havien frenat la posada en marxa de les ZBE en bona part de Catalunya.
Fins ara, diversos ajuntaments argumentaven que no podien començar a sancionar perquè no existia una base de dades comuna on registrar els vehicles exempts, com els de persones amb mobilitat reduïda, serveis essencials o professionals amb condicions especials. L’AMB, pionera en aquesta matèria, disposa de la seva pròpia plataforma des de fa anys, però no era accessible a la resta de poblacions. Tot i així, alguns municipis estudien crear ells mateixos un registre propi, que pot arribar a tenir abast supramunicipal, per complir l’obligació de restringir el pas als cotxes més contaminants.
Control, excepcions i sancions
La nova eina, desenvolupada per la Generalitat i l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), permet als consistoris gestionar les seves ZBE,controlar les matrícules captades per les càmeres de videovigilància i tramitar les infraccions. Cada ajuntament pot decidir si s’adhereix de forma completa, amb tot el sistema de control i sanció, o només parcialment, per inscriure les excepcions.
El Govern confia que la posada en marxa del registre acceleri la implantació real de les zones de baixes emissions. En el dia d’avui, més de la meitat dels municipis obligats per la normativa estatal encara no multen. Les ZBE, dissenyades per reduir la contaminació de l’aire i les emissions del trànsit rodat, han avançat amb ritmes desiguals a Catalunya. Mentre que alguns consistoris metropolitans han ampliat els seus perímetres o revisat les seves ordenances, d’altres encara ultimen els seus marcs normatius.
El Govern insisteix que la plataforma comuna facilita que tots els municipis catalans puguin complir la llei i activar les seves sancions en els pròxims mesos. Més endavant, les ciutats de més de 20.000 habitants seran les pròximes que hauran d’afrontar el repte de desplegar zones de baixes emissions.
