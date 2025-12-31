La notícia dels Catalans de l’Any
La «Nova Barcelona» i l’«efecte Cardedeu»: com canvia la capital i s’accelera la diàspora residencial
Javier Cercas i Joan Roca, en representació de la seva mare, Montserrat Fontané, han escollit, després de rebre el premi Català i Catalana de l’Any d’EL PERIÓDICO, les notícies més destacades del 2025 a partir de la selecció elaborada per les diferents àrees de redacció
MULTIMÈDIA |
Totes les notícies més importants de l’any triades per Javier Cercas i Joan Roca
Meritxell M. Pauné
L’article de la secció Barcelona més llegit del 2025 ha sigut <em>«No ens plantegem tornar a Barcelona»: cinc rostres del nou èxode cap a la segona corona metropolitana</em>, de Clàudia Mas. Un quart de milió de persones el van llegir i milers el continuen llegint. I és també una de les set notícies més destacades del 2025 per a Javier Cercas i Joan Roca –en representació de la seva mare, Montserrat Fontané–, els guanyadors del premi Català i Catalana de l’Any d’EL PERIÓDICO. Per tercer any consecutiu, la capçalera més gran de Prensa Ibérica convida els seus guardonats a convertir-se en caps de redacció per un dia i triar els reportatges d’obertura de l’últim diari de l’any.
L’article seleccionat és, en realitat, la punta de l’iceberg d’una cobertura extensa i coral, formada per una reguera d’articles publicats al llarg de tot l’any. Una temàtica que denominem afectuosament la «Nova Barcelona» i l’«efecte Cardedeu». Milers de barcelonins se’n van a viure poblacions situades a més de mitja hora amb tren, bus o cotxe dels seus antics barris i llocs de treball, a la recerca de pisos assequibles i més qualitat de vida. Sense preveure-ho, encareixen aquests municipis i tensen els seus serveis públics. En paral·lel, la capital catalana ha transformat moltíssim el seu padró amb una gran incorporació d’estrangers de classe baixa, mitjana i alta, a la qual se suma una creixent població flotant en rotació. Emergeixen una altra economia, una altra quotidianitat, altres modes culturals i espiritualitats. A molts agradarà i a molts no, però la ‘Nova Barcelona’ ha vingut per quedar-se.
L’article plusmarquista del 2025 recollia testimonis de joves i famílies mudats al Vallès, el Maresme o el Garraf, que exemplificaven la diàspora silenciosa de veïns de la capital cansats de la ferocitat immobiliària i de les aglomeracions en enclavaments turístics. «No estava en els meus plans mudar-me allà, però era l’únic raonable», exposava un dels protagonistes, Francisco Pons, dissenyador gràfic de 33 anys traslladat de Sants a Mataró. El desplaçament poblacional des de Barcelona cap a l’àrea metropolitana no és un fenomen nou, sinómolt present des dels anys 90, reflexionaven dos experts consultats, la doctora Arlinda Garcia (UB) i el sociòleg Sergio Porcel (Institut Metròpoli). No obstant, aquest procés «habitual» ara s’ha «intensificat per la crisi de vivenda.
L’evolució de Barcelona també s’ha accelerat en els últims anys. Va registrar a principis d’any un nou rècord: 1,718 milions d’empadronats. Els veïns nascuts a l’estranger superen avui el mig milió (572.467 persones) i el rànquing de nacionalitats ha fet un gir des de la pandèmia. Un de cada dos immigrants a Barcelona capital és avui llatinoamericà: 300.000 empadronats provenen de països de parla hispana o portuguesa. Equivalen la població de tot l’Eixample, el districte més dens de la ciutat. I la globalització del padró es concentra a la franja d’edat de 25 a 39 anys, la generació mil·lennista. En el conjunt de la ciutat, menys d’un terç d’aquests adults joves són barcelonins de bressol. I en alguns barris no arriben a una quarta part. Tota una revolució demogràfica, que porta oportunitats i reptes. Per exemple, la meitat de la ciutadania actual no tenen cotxe ni telèfon fix i només un terç parlen català.
La resta del 2025 a la Gran Barcelona, vist per Cercas i Roca
Barcelona estrena el 26 d’abril el parc íntegre de Glòries, amb 4,3 hectàrees de nou espai públic. Un umbracle, una gran àrea de jocs infantils, zones per a gossos, jardins i arbres, xiringuitos... La ciutadania de seguida ha fet seu aquest oasi, tant que fins i tot es banyava en fonts ornamentals on no es podia. Superada aquesta fita, prossegueix la transformació amb obres en tot el perímetre: ressituar les vies del Trambesòs, pacificar dos trams de Gran Via, refer Consell de Cent... Molt per fer.
Aquest 2026 hem commemorat dos fets que van néixer per separat però que avui formen part del ‘core’ de la Gran Barcelona real i transfronterera. D’una banda, la posada en marxa del primer metro, que anava de la plaça Catalunya a la de Lesseps a Gràcia. La Vila s’havia annexionat feia menys de 30 anys. D’altra banda, Alfons XIII atorgava el títol de ciutat independent a l’Hospitalet. La capital no només no l’ha annexionat, sinó que ha entès que és molt millor ser una metròpolis... ben entrellaçada gràcies al metro.
En el marc de l’Any Gaudí, presentat el mes de maig passat, la Sagrada Família ha organitzat una sèrie d’actes propis entre la tardor del 2025 i el Nadal del 2026 per commemorar el centenari de la mort de l’arquitecte. La torre més alta, la de Jesucrist, està acabant-se de muntar i des d’aquest novembre el temple de l’Eixample ja és el més alt del món, al superar la gran agulla de la catedral d’Ulm (Alemanya). La creu mirador que corona la basílica canviarà l’skyline de la ciutat per sempre.
Barcelona ha tingut nombrosos gestos de suport a Palestina durant els mesos més durs de la guerra amb Israel. L’alcalde Jaume Collboni va viatjar a un camp de refugiats a Jordània i va anunciar la resurrecció del Districte 11 que havia ajudat Sarajevo trenta anys abans. Un veto a desembarcar en territori hebreu li va impedir visitar Belén i Ramal·la (Cisjordània). En paral·lel, activistes polítics com Ada Colau (Bcomú) i Jordi Coronas (ERC) es van embarcar en la Global Sumud Flotilla per trencar el bloqueig de Gaza i van ser detinguts i tornats.
- La història d’Orimar i Adrián, la parella que va morir en dos accidents de moto en menys de 24 hores
- Alcalde de Sant Llorenç de Morunys: 'Ens diuen que avui recuperarem la cobertura, però és una qüestió de fe
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- Josep Agulló, ceretà de 93 anys: «Abans vivíem en una inquisició»
- El geòleg Mata Perelló considera que el pàrquing sota la Seu de Manresa no ha de fer patir
- Dos menors, en estat crític per un accident amb cinc ferits a la C-16, a Cercs
- Quatre menors s'estavellen contra una rotonda a Olesa quan fugien de la policia després de ser enxampats a 150 km/h
- Embolic amb les balises: Trànsit retira l'homologació de diversos models dies abans de l'entrada en vigor