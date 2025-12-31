Nova polèmica amb les balises V16: poden ser perilloses per a persones amb marcapassos
Manuals d'aquests aparells, obligatoris a partir de demà, desaconsellen el seu ús per part de certs pacients
També poden interferir en el funcionament dels desfibril·ladors
Poques hores abans de l'entrada en vigor de l'obligatorietat de dur les balises V16 al cotxe i utilitzar-les per senyalitzar incidències del vehicle a la carretera, una nova polèmica ha sorgit entorn d'aquests aparells: podrien ser perjudicials per a les persones que porten marcapassos.
La qüestió l'ha posat sobre la taula una oient de Rac1 aquest matí de dimecres. Durant una entrevista a la sotsdirectora adjunta de circulació de la DGT, Ana Blanco, la dona li ha fet una pregunta: "Si portes un marcapassos, com es pot utilitzar la balisa, tenint en compte que les instruccions de l'aparell diuen explícitament que qui en porti no la faci servir?". La responsable de la DGT no ha sabut concretar la resposta.
El cert és que alguns manuals de balises V16 assenyalen expressament que aquests dispositius "tenen una base magnètica altament inductiva" i que "cal evitar col·locar-la a prop de fonts que rebin o emetin radiació magnètica o de marcapassos".
La mateixa emissora de ràdio ha contactat amb un expert en cardiologia, Manel Castellà, qui ha confirmat que l'imant de les V16 pot produir efectes perjudicials per a la salut de les persones amb problemes cardíacs. El cap de la Secció de Cirurgia Cardiovascular a l'Hospital Clínic ha concretat que, la balisa, pot "canviar la programació del marcapassos".
I aquest no és l'únic contratemps, afegeix Castellà. També pot anul·lar els desfibril·ladors. Per això demana no apropar aquests aparells "a menys de 15 o 30 centímetres de les balises".
