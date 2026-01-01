Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Unes 115.000 persones reben l’any 2026 a l’avinguda Maria Cristina de Barcelona

En aquesta ocasió, la Font Màgica de Montjuïc va tornar a formar part de l’espectacle després de molt temps apagada per la sequera

Barcelona acomiada el 2025 amb un espectacle de música, pirotècnia, foc, drons i llum

Campanades de Cap d’Any a la plaça Espanya de Barcelona

Campanades de Cap d’Any a la plaça Espanya de Barcelona / JORDI COTRINA

El Periódico

Unes 115.000 persones van acomiadar el 2025 i van rebre l’arribada de l’any 2026 a l’ avinguda Maria Cristina de Barcelona, on aquest dimecres a la nit es va organitzar una festa amb pirotècnia, música i drons.

Aquest any l’espectacle s’ha renovat amb la participació del músic Marc Parrot i la producció, com en els últims anys, ha estat a càrrec del Groupe F, amb quatre parts inspirades en els quatre elements: aire, aigua, terra i foc. Cadascun dels elements ha simbolitzat algun aspecte del caràcter català i s’ha combinat amb la música d’ instruments tradicionals, reinterpretats des de l’ actualitat.

Segons el consistori, la música de Parrot ha unit «un passat que ha pres la forma de ritmes i sons tradicionals amb un futur encarnat per l’ electrònica i sons més nous».

Amb instruments com la guitarra, les gralles i el flabiol s’han recorregut diferents estils musicals, des de la rumba a l’havanera, aportant «textures sonores noves».

El retorn de la Font Màgica de Montjuïc

Un dels moments més esperats ha sigut el retorn de la Font Màgica de Montjuïc, que ha tornat a brollar per donar la benvinguda al 2026 després d’haver-se mantingut apagada durant diversos anys a causa de la sequera.

La font s’ha integrat plenament en la narrativa visual amb una coreografia d’aigua creada específicament per a l’ocasió, concebuda per dialogar amb els drons, la música i la llum en un espectacle total.

Tot ha servit per celebrar la nit de Cap d’Any amb un espectacle que ha combinat emoció i sons de la tradició amb els ritmes d’avui, en una creació contemporània, emotiva i festiva que ha al·ludit directament a l’esperit de Barcelona i Catalunya.

