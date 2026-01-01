Nova tragèdia al Pirineu: troben mort el muntanyenc atrapat a Bielsa després d’una nova allau
El 112 ha trobat el cos sense vida de l’home durant la nit
Iván Ruiz Jiménez / Ana Lahoz
L’Aragó ha començat l’any de la pitjor manera possible amb una nova tragèdia al Pirineu aragonès. El GREIM de la Guàrdia Civil ha localitzat durant la nit el cos sense vida del muntanyenc que dimecres havia quedat atrapat per una allau a la zona de la Punta Suelza, al terme municipal de Tella-Sin (Osca). Practicava raquetes. El succés es produeix només 48 hores després que una altra allau, aquesta vegada a Panticosa, acabés amb la vida de tres muntanyencs, el conegut pediatre Jorge García-Dihinx,la seva dona, Natalia Ramón, i Eneko Arrastua, d’Irun.
En l’operatiu han participat diversos especialistes de la Guàrdia Civil amb gossos de rescat. L’operació va començar cap a les 20.00 hores, després de rebre l’avís per part del company que anava amb el mort, que va aconseguir baixar fins al refugi d’Urdiuto per comunicar que una allau l’havia atrapat. El GREIM va iniciar la recerca immediatament, havent de caminar durant tres hores fins al lloc on, finalment, han trobat el cos sense vida.
L’avís de la troballa del difunt l’ha comunicat la Guàrdia Civil al 112 des del refugi. Una vegada finalitzat el rescat, segons fonts del Govern d’Aragó, l’operatiu es manté al refugi d’Urdexto a l’espera de ser evacuats per l’helicòpter de la Guàrdia Civil.
No han transcendit fins al moment més dades sobre la persona.
