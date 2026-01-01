A Crans-Montana, Valais
Desenes de morts i un centenar de ferits en un incendi a la festa de Cap d’Any d’un bar en una estació d’esquí de Suïssa
Tragèdia a l’estació d’esquí suïssa de Crans-Montana: morts i ferits després d’un incendi al restaurant Le Constellation
Gemma Casadevall
Un incendi al bar Le Constellation, a la luxosa estació d’esquí de Crans-Montana, al cantó de Valais (al sud de Suïssa), ha causat «desenes de morts» i un centenar de ferits, segons el portaveu dels serveis de seguretat de la localitat, Stéphane Ganzer. Les causes del sinistre són encara matèria de la investigació, tot i que es parteix de la base que no es va tractar d’un atemptat, sinó d’un accident causat probablement per artefactes pirotècnics.
La nit de Cap d’Any s’havien cancel·lat els focs artificials i prohibit l’ús de pirotècnia en aquesta localitat, per motius mediambientals. No obstant, testimonis directes han informat d’una forta explosió, ocorreguda cap a les 01.30 de la matinada, quan al local hi havia més d’un centenar de persones.
L’alarma va saltar pocs minuts després i es va desplegar un fort operatiu policial i de serveis d’emergència, i també bombers. Les autoritats locals van oferir a primera hora del matí de dijous una conferència de premsa per informar de la situació i de la consternació amb què la població viu aquests moments. No obstant, no van concretar nombre de víctimes ni van donar dades personals sobre els afectats per respecte a la privacitat dels afectats i els seus familiars. Segons les seves dades, l’incendi ja està sota control, tot i que a les nou del matí seguien l’operatiu dels bombers al local i als voltants. Els ferits, alguns de gravetat, han sigut traslladats a hospitals d’aquest cantó suís.
El canal públic Radio Télévision Suisse (RTS) havia avançat prèviament que l’incendi es va produir cap a les 01.30 hores de la matinada en el context de les celebracions de Cap d’Any.
Equips d’emergència a la zona
Tot i que no es coneix l’origen del foc ni les xifres exactes de víctimes, un portaveu policial ha informat que l’incendi es podria haver desencadenat després d’«una o més explosions» provocades per focs de pirotècnia. Diversos equips d’emergència, amb helicòpters i ambulàncies, s’han desplegat a la nit al lloc del sinistre.
El local ‘Le Constellation’ és molt popular entre els turistes, i per això estava ple per donar la benvinguda al nou any des dels Alps. L’estació de Crans-Montana també és lloc de peregrinació de moltes personalitats i famosos.
Els focs artificials s’havien prohibit
Les autoritats havien prohibit els focs artificials durant les celebracions de Cap d’Any a la popular estació d’esquí a causa de les condicions mediambientals i l’absència de neu en aquesta temporada.
La localitat habitualment es troba coberta per una capa de neu en aquest període de l’any, però en aquesta ocasió, a causa de les altes temperatures i la falta de precipitacions registrades aquest hivern, la zona no tenia neu.
Les autoritats havien situat pel poble cartells indicant la prohibició de focs artificials per celebrar el pas del 2025 al 2026, segons va confirmar Efe a través de residents de Crans-Montana amb què es va comunicar.
La Policia ha indicat que l’incendi «possiblement es va produir a causa de l’ús de focs pirotècnics», però alhora ha assenyalat que se’n desconeix l’origen.
MAPA D’UBICACIÓ DE L’INCENDI DE CRANS-MONTANA
Accidents mortals i escaramusses a Alemanya
A la veïna Alemanya, país on la nit de Cap d’Any s’identifica amb l’ús descontrolat de la pirotècnia i el debat recurrent sobre la seva prohibició, es van produir també alguns accidents, dos mortals, a més d’aldarulls entre joves i agents policials.
A Berlín, igual com l’any anterior, s’havia decretat la prohibició de l’ús de pirotècnia en alguns punts de trobada habituals en aquesta nit, on literalment es tracta de «pulveritzar» l’any que desapareix i celebrar l’arribada del següent. Malgrat aquestes prohibicions puntuals, tota la ciutat es converteix en un polvorí, amb persones de tota edat i condició als carrers, places, parcs i terrasses llançant coets que s’adquireixen en qualsevol supermercat.
Segons les primeres informacions de la policia, la situació a Berlín va ser una mica més tranquil·la que en anys anteriors i almenys no hi va haver agents ferits. Es van produir, no obstant, centenars de detencions temporals de joves. A Hamburg (nord d’Alemanya) sí que hi va haver escaramusses entre els agents i grups de joves, el mateix que a Leipzig (est).
Dos nois de 18 anys van morir a Bielefeld (centre del país) a l’esclatar artectes pirotècnics de fabricació pròpia. Les autoritats alemanyes havien alertat contra l’ús d’aquests materials, així com de la potent pirotècnia il·legal que s’introdueix al país a través de Polònia i que es ven sense control.
