117 detinguts a Catalunya per robatoris i lesions la nit de Cap d’Any
G. G.
Un ampli dispositiu de seguretat va vetllar perquè la primera nit del 2026 es desenvolupés sense incidents greus. Els Mossos van desplegar 1.800 agents i van detenir 117 persones: 46 per robatoris i furts, 27 per violència de gènere o domèstica, 10 per lesions i una per un delicte contra la llibertat sexual. A més, 33 per diferents fets, com desordres públics o danys després de produir-se diverses baralles. No obstant, no es van registrar ferits de consideració.
A Barcelona es van produir 50 arrestos. La meitat van ser delinqüents que van robar o van furtar objectes aprofitant les aglomeracions, entre ells alguns de multireincidents. També es van produir dues detencions per delictes de lesions, quatre per agressió sexual i l’única persona acusada a tot Catalunya d’un delicte contra la llibertat sexual, que han sigut uns tocaments, segons fonts policials. Els altres 18 arrestats a Barcelona van ser per diversos delictes.
Els controls
Al seu torn, els agents van fer 50 controls d’alcoholèmia a tot Catalunya, en els quals van denunciar 65 conductors per via administrativa i 18 per penal. Durant els controls també es van fer 27 lectures per drogues, 19 de les quals van resultar positives.
A més, hi va haver un accident mortal a l’N-II a Malgrat de Mar quan un cotxe va sortir de la via i va caure a una zona boscosa, on es va incendiar. Un home que anava a la part posterior va morir i hi va haver dos ferits greus, el conductor i un acompanyant.
Per la seva banda, els bombers van atendre un centenar d’incidències, principalment per obrir vivendes o rescatar persones atrapades en ascensors. També van intervenir en una desena d’incendis sense conseqüències greus i en la crema de 14 contenidors, cap de forma simultània.
- La menor rescatada a Indonèsia a un bussejador voluntari: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
- Les víctimes dels pares helicòpter: «Molts joves entren al món laboral i s’adonen que les coses són més difícils del que els havien pintat a casa»
- La història d’Orimar i Adrián, la parella que va morir en dos accidents de moto en menys de 24 hores
- Jutgessa als 23 anys en temps rècord: l’esprint de 18 mesos d’una jove que creu en la “justícia de trinxera”
- El colpidor testimoni d'una veïna de Navarcles al Monòleg de l'Any de TV3: 'Espero un transplantament de ronyó per tercera vegada
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- El Doctor en Ciències Físiques Joan Jorge Sánchez posa en dubte els 68 morts a l'any per contaminació a Manresa
- Atrapats i amb el vehicle atravessat al mig de la carretera: l'episodi que va viure una conductora i tres menors durant les nevades a Llívia