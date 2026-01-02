Els excessos de menjar i alcohol escurcen l’esperança de vida
Per Nadal es poden guanyar fins a quatre quilos, molts dels quals ja no es perden, i l’acumulació de greix està relacionada amb la diabetis tipus 2, malalties cardiovasculars i alguns tipus de càncer.
Patricia Martín
Les festes de Nadal se solen celebrar amb àpats copiosos i poc saludables regats amb alcohol, dos hàbits nocius associats a l’envelliment i la mortalitat precoç. Nombrosos estudis revelen que una alimentació de mala qualitat escurça l’esperança de vida entre un 10% i un 20%, en funció de la predisposició genètica a tenir determinades malalties.
"L’organisme no dona l’abast a metabolitzar tant de menjar i una persona que podria viure fins als 80 o 90 anys amb bona salut, si fa excessos, pot començar a tenir malalties als 60 anys i morir entre els 70 i els 80 anys", explica el doctor Manuel J. Castillo, catedràtic de Fisiologia de la Universitat de Granada i president del comitè científic de la Societat Espanyola de Medicina Antienvelliment i Longevitat (SEMAL).
Un estudi de l’Institut Mèdic Europeu de l’Obesitat (IMEO) indica que els espanyols guanyen una mitjana de quatre quilos a conseqüència de les celebracions nadalenques. Altres investigacions rebaixen aquesta quantitat a entre 0,4 i 1,5 quilos. En qualsevol cas, el problema és que part de l’excés de pes no es perd després, "especialment en les persones que tenen tendència a engreixar-se, perquè el teixit adipós té una mena de termòstat per regular i mantenir el pes corporal, i la quantitat de greix –l’adiposi– s’ajusta al volum de pes que s’augmenta per Nadal, cosa que fa que en acabat sigui molt difícil perdre’l", indica el doctor Castillo.
Són diversos els mecanismes que associen una mala alimentació a diverses malalties. Per exemple, l’excés de sal, en persones predisposades, pot provocar hipertensió. La ingesta de menjar amb colesterol i greix saturat contribueix a la hipercolesterolèmia. I embotir-se de sucre, que no només és present a dolços tan típics de Nadal com els polvorons, el torró i el tortell, sinó també al pa o les patates, que contenen midó, fa que aquesta glucosa es transformi i s’emmagatzemi en forma de greix.
A més, el sobrepès i l’obesitat es relacionen amb més risc de patir diabetis tipus 2, malalties cardiovasculars, alguns tipus de càncer i altres patologies associades a l’envelliment. A tot això cal afegir-hi l’alcohol, que, si se’n pren més del compte, pot fer mal al fetge i està relacionat amb unes 200 malalties, de manera que es considera que és responsable del 13,5% de les morts. "El problema és que per Nadal uns excessos se sumen a d’altres i tot té un efecte sumatori", assenyala Castillo.
El sucre
Segons la seva opinió, tots els tiberis relacionats amb el Nadal "són dolents". Ara bé, si hagués de triar un mal hàbit, destacaria el sucre: "El problema és que molta gent està conscienciada de no beure més alcohol del compte, però no tant amb el problema que suposa l’excés de carn vermella, aliments processats i, sobretot, afartar-se de polvorons, torrons, panettones, refrescos, tortells o pa. Per això crec que l’excés de sucre és el pitjor hàbit per Nadal, perquè la gent no és conscient del mal que arriba a fer", adverteix.
A tot això s’hi han d’afegir dos factors més: la genètica i l’estrès. "Dues famílies poden menjar el mateix, però per exemple en una hi apareix hipertensió o diabetis i en l’altra no en funció de l’estil de vida i la predisposició genètica. Passa el mateix amb l’estrès: davant el mateix excés alimentari, algú que viu una situació d’estrès ho tolera pitjor. L’estrès no controlat fa pujar el cortisol, causa resistència a l’acció de la insulina, augmenta la glucosa en sang i produeix diabetis o malalties cardiovasculars", afirma l’especialista, que al febrer participarà en el Longevity World Forum.
"Viure de forma més sana"
Les investigacions en longevitat han demostrat que la restricció calòrica és "la intervenció que més clarament ha demostrat tenir un efecte antienvelliment i alhora disminueix les malalties associades". "No només fa que visquem més sinó de manera més sana", indica Castillo. Per a això s’ha de reduir la ingesta de calories fins a un 30%, ja que els estudis en animals han demostrat que allarga la vida en múltiples espècies.
Per exemple, en ratolins és important la quantitat de calories i també quan s’ingereixen. En un treball de Science, els rosegadors sotmesos a restricció calòrica i alimentats només en una franja del dia van viure fins a un 35% més que els que ingerien les mateixes calories repartides al llarg de tot el dia. Per això, diverses investigacions indiquen que els patrons d’alimentació que concentren els àpats en finestres de temps més reduïdes (dejuni intermitent) modifiquen la sensació de sacietat i ajuden a mantenir un pes saludable. L’estratègia, alineada amb una dieta rica en vegetals i baixa en calories, s’associa a no tanta prevalença d’obesitat i malalties metabòliques.
