Molt buscats
L’interès per ser taxista a Barcelona arriba al nivell màxim de l’última dècada amb més de 4.000 conductors examinats el 2025
Uns 1.400 candidats han obtingut les credencials, un nombre insuficient per a l’oferta d’ocupació actual en el sector
VETO |
Cinc incògnites de la nova llei del taxi que inquieten Barcelona
TAXISTES |
Tito Álvarez (Élite Taxi): «Hi ha taxistes a Barcelona que no volen passar exàmens d’idioma»
VTC |
Alberto González (Cabify): “És un error eliminar llicències de VTC quan la demanda és del doble o el triple”
DADES |
La meitat dels taxis de Barcelona ja treballen per a plataformes: 4.345 amb Free Now i 1.684 amb Uber
Glòria Ayuso
L’interès per ser taxista es troba en els nivells més alts de l’última dècada. Els candidats a les proves d’accés a la professió s’han incrementat de manera destacada des del 2023. Si abans de la pandèmia entre 2.300 i, com a màxim, 3.400 persones s’inscrivien cada any per obtenir les credencials de conductor, ara aquesta xifra supera àmpliament les 4.000 inscripcions anuals.
L’IMET ha fet aquest any fins a set convocatòries, que han registrat 4.400 inscrits, a les quals finalment se n’han presentat 4.050 entre totes. El 2025 han aconseguit superar-les i obtenir l’acreditació 1.375 candidats. És a dir, que s’han aprovat prop d’una tercera part dels exàmens fets. Tant els candidats com el sector del taxi constaten a EL PERIÓDICO que una vegada superat l’examen s’obté feina com a conductor de manera immediata.
Diferència amb els VTC
Però, ¿com són aquestes proves? La gran diferència en el dia d’avui per poder accedir a conduir un taxi o un VTC es troba en les proves d’accés. L’Institut Metropolità del Taxi (IMET) convoca els exàmens que de manera obligada han de superar els aspirants que volen comptar amb les credencials per poder accedir a la professió de taxista a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. No obstant, el text de la futura llei del taxi que tramita el Parlament indica que també els conductors de VTC hauran de superar unes proves de coneixement similars a les que s’exigeixen als taxistes.
La realitat és que els conductors van molt buscats. Els requereixen tant les empreses amb flotes de vehicles com els taxistes autònoms que miren com treure més profit del seu vehicle doblant el torn a través d’un conductor contractat. De manera que s’ofereixen nombroses facilitats per obtenir les credencials. Cada aspirant pot fer tres exàmens consecutius, sense haver de repetir els blocs aprovats. En una eventual quarta convocatòria sí que haurà de tornar a fer la prova completa. Aquest any, als exàmens celebrats al març, maig, juliol, octubre i desembre l’IMET ha sumat dues convocatòries més al gener i al setembre dirigides exclusivament a persones que ja s’havien presentat a una prova anterior sense obtenir l’acreditació, per examinar-les només de les parts no aprovades.
Captació d’aspirants
Com a fórmula per solucionar la falta de conductors diversos centres adscrits a empreses de flotes de taxis ofereixen de forma gratuïta la formació preparatòria per a les proves i l’abonament de les taxes per a l’examen. Costen 129 euros, que es redueixen a 42 per a persones a l’atur més grans de 45 anys.
Ernesto Coscojuela, de 61 anys, va superar l’examen al novembre. Després de 30 anys treballant per a l’hostaleria i gairebé dos anys conduint un VTC, va decidir passar-se al taxi a la recerca de millors condicions laborals. El dia de l’examen va coincidir amb 30 aspirantsmés. La prova, amb 80 preguntes, s’estructura en tres blocs: un sobre normativa, tarifes i coneixement de la professió; un altre sobre coneixement del territori; i el tercer sobre comunicació en català i castellà.
Convalidació per a conductors de VTC
«En l’examen de comunicació, t’ofereixen tres possibles respostes, has de ser molt dolent per no encertar-les», explica. El de coneixement de la llista de carrers se centra sobretot a l’Eixample. A més d’ubicar els carrers en un mapa mut, es poden trobar preguntes com quina ruta triar per desplaçar-se de plaça Universitat a la Vall d’Hebron. «Si has conduït per Barcelona no és gaire difícil, però si has arribat fa poc pot costar més», puntualitza Coscojuela.
Però en el seu cas no va haver de fer aquest examen. Les persones que puguin acreditar que ja han conduït durant un any un VTC i en portin més de 15 empadronades a l’Àrea Metropolitana de Barcelona es deslliuren de la part que avalua el coneixement de la llista de carrers.
Els idiomes, punt controvertit
Per accedir a les proves també és necessari acreditar un coneixement mínim dels dos idiomes oficials. Els conductors procedents d’un país llatinoamericà han de tenir elnivell A2 de català. Els procedents d’un país on no es parla ni el català ni el castellà han d’acreditar l’A2 de català i el B1 de castellà, o a la inversa. Es tracta d’un punt que s’endurirà amb la nova llei: el text que el PSC, Junts, ERC, els Comuns i la CUP han registrat al Parlament contempla que s’exigeixi el B1 de català en tots els casos, si bé ERC i Junts han anunciat esmenes per elevar-lo al B2. Els títols s’han d’obtenir als centres de formació oficials.
Que els conductors van molt buscats també ho ha percebut Coscojuela. «Sobretot si no som de fora», puntualitza, després de parlar amb diversos ocupadors. Després d’aprovar l’examen a la primera i apuntar-se a la borsa de treball de l’IMET, l’endemà ja tenia quatre trucades de taxistes amb vehicle propi oferint-li un contracte i el vehicle per treballar. «Busco que el cotxe sigui a prop de casa meva», explica. A diferència d’altres feines en què es competeix amb molts candidats, en aquest cas serà Coscojuela el que triï amb qui treballarà.
- La menor rescatada a Indonèsia a un bussejador voluntari: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
- Les víctimes dels pares helicòpter: «Molts joves entren al món laboral i s’adonen que les coses són més difícils del que els havien pintat a casa»
- Jutgessa als 23 anys en temps rècord: l’esprint de 18 mesos d’una jove que creu en la “justícia de trinxera”
- El Doctor en Ciències Físiques Joan Jorge Sánchez posa en dubte els 68 morts a l'any per contaminació a Manresa
- La Sira, de Sant Fruitós, primer nadó de l’any de la Catalunya central
- Anar al col·le amb bolquers, pijama o talons de ‘Frozen’: la falta de límits familiars tensa la gestió de l’aula a infantil
- La història d’Orimar i Adrián, la parella que va morir en dos accidents de moto en menys de 24 hores
- Començar l'any a l'altra punta del món: «No hem vingut a fer calaix sinó a viure el país»