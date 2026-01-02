El Govern allibera 24 ciutats d’implantar una ZBE obligatòria
El Vallès Occidental concentra el nombre més alt de municipis que n’estan exempts per la bona qualitat de l’aire, i el segon cinturó metropolità és el gran beneficiat de la retallada de la llista.
Clàudia Mas
La zona de baixes emissions (ZBE) ja no serà obligatòria per a tots els municipis mitjans que figuraven en el primer mapa de la Generalitat. L’última revisió de la llista que prepara el Departament de Territori per al gener del 2026 deixa fora 24 ciutats catalanes d’entre 20.000 i 50.000 habitants. I la relaxació té un patró clar: la retallada es concentra en el segon cinturó metropolità, amb el Vallès Occidental com a comarca més representada, i en el Baix Llobregat, a més de diversos municipis de costa.
L’exempció se sustenta en la millora de la qualitat de l’aire. Segons la Generalitat, la mitjana 2020-2024 confirma que aquests municipis ja no registren superacions dels paràmetres que activen l’obligació, van informar fonts de Territori EL PERIÓDICO.
Dos marcs normatius
El rerefons és un encreuament d’obligacions estatal i autonòmica. D’una banda, la llei 7/2021, de canvi climàtic, fixa la implantació de ZBE en tots els municipis de més de 50.000 habitants i en els de més de 20.000 quan hi hagi superació de valors límit, amb un horitzó que situava el desplegament abans del 2023. Aquesta obligació es vincula, especialment, a superacions de diòxid de nitrogen (NO) i de partícules (PM), contaminants amb uns valors límit establerts.
D’altra banda, la Generalitat va aprovar l’any passat el decret 132/2024, que regula el pla de qualitat de l’aire (horitzó 2027) i el pla d’acció a curt termini per a episodis de contaminació. El decret torna a obligar a implantar ZBE en municipis de més de 50.000 habitants i en els de més de 20.000 amb superacions, però fixa com a data de referència l’1 de gener del 2026. I afegeix un matís decisiu: no només explica la superació de valors límit sinó també la de valors objectiu.
Aquest detall amplia el radar a contaminants com l’ozó (O), que es regeix per valors objectiu (a diferència del NO₂ i les partícules, amb valors límit). A la pràctica, el decret també incorpora l’obligació per a municipis amb superacions per ozó i arriba a concretar un criteri de cinc anys.
El decret 132/2024 va publicar en l’annex 4 una primera llista de municipis que hi estaven obligats, però hi va afegir una condició clau: Territori ha de revisar i actualitzar la llista anualment en funció de superacions de límits i objectius. I això és el que ha passat ara. La millora de la qualitat de l’aire ha permès que 24 municipis que apareixien inicialment com a obligats en quedin exclosos perquè, en la mitjana 2020-2024, ja no registren superacions.
La conseqüència és immediata: es frena –almenys per ara– el calendari d’una mesura que sol exigir ordenances, senyalització i sistemes de control i que, sobretot, reobre el debat local sobre restriccions de circulació.
La llista d’exempts es reparteix, sobretot, entre el Vallès i el Baix Llobregat, amb un bloc també significatiu en municipis costaners. Són Barberà del Vallès, Calafell, Cambrils, Castellar del Vallès, Esparreguera, Figueres, les Franqueses del Vallès, Igualada, Martorell, Montcada i Reixac, Olesa de Montserrat, Palafrugell, Ripollet, Salou, Sant Andreu de la Barca, Sant Feliu de Guíxols, Sant Pere de Ribes, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Sitges, Valls, el Vendrell, Vilafranca del Penedès i Vila-seca.
L’exempció, però, no és un blindatge definitiu: el mateix decret obliga a actualitzar el mapa cada any. Si els nivells repunten, aquests municipis podrien tornar a entrar en la llista. Després de la revisió, Territori fixa que els municipis catalans obligats a implantar una ZBE són 38: 23 de més de 50.000 habitants i 15 de més de 20.000 amb superacions.
- La menor rescatada a Indonèsia a un bussejador voluntari: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
- Les víctimes dels pares helicòpter: «Molts joves entren al món laboral i s’adonen que les coses són més difícils del que els havien pintat a casa»
- La història d’Orimar i Adrián, la parella que va morir en dos accidents de moto en menys de 24 hores
- Jutgessa als 23 anys en temps rècord: l’esprint de 18 mesos d’una jove que creu en la “justícia de trinxera”
- El colpidor testimoni d'una veïna de Navarcles al Monòleg de l'Any de TV3: 'Espero un transplantament de ronyó per tercera vegada
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- El Doctor en Ciències Físiques Joan Jorge Sánchez posa en dubte els 68 morts a l'any per contaminació a Manresa
- Atrapats i amb el vehicle atravessat al mig de la carretera: l'episodi que va viure una conductora i tres menors durant les nevades a Llívia