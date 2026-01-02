Llums carregats de polèmica
Poques hores després de l’entrada en vigor de l’obligatorietat de portar al vehicle la balisa V16, que substitueix els triangles per avisar d’una avaria o un accident, segueix el desconcert sobre l’homologació dels dispositius o la seva utilitat a les carreteres.
Germán González
La balisa V16 ha arribat per quedar-se, però amb polèmica. Des de l’1 de gener, tots els vehicles l’han de tenir, ja que substitueixen els triangles d’emergència. No obstant, la mesura establerta per la Direcció General de Trànsit (DGT) va generar desconcert en les seves primeres hores d’aplicació entre els conductors, tal com va comprovar EL PERIÓDICO. Van denunciar "indefensió" perquè s’exposen a multes de 80 euros quan existeix molta "confusió" sobre quina balisa correcta utilitzar i la seva utilitat davant una avaria.
"Em sembla malament l’obligació de portar la V16 perquè tenim les armilles reflectores i els triangles" va explicar Ricard Pavia, que en qüestiona també l’ús en algunes ocasions: "Si se t’avaria el cotxe en una corba, poc veuran els cotxes de darrere". A més, va remarcar: "M’ha costat una mica trobar-la, hi ha molts models i a saber quin és l’homologada" donada la disparitat existent al mercat. Ricard va qualificar l’obligatorietat de portar aquesta balisa com "un abús per enriquir-se’n uns quants, és el robatori del segle".
Josep Vives, que viatjava amb la seva família per l’AP-7, va considerar que "es tracta d’un negoci muntat per l’Estat" i que "no se n’ha demostrat la funcionalitat". De la mateixa opinió és Josep María López malgrat que no l’ha comprat encara i circula sense portar-la: "Algú s’omple les butxaques amb l’obligatorietat d’aquesta balisa quan els triangles són més efectius per a la seguretat".
La visibilitat
També es va mostrar molt crític amb el dispositiu Aran Herrera que va assenyalar les limitacions de visibilitat dels dispositius en corbes o canvis de rasant. "Les balises deixen molt a desitjar, són millors els triangles perquè avisen la resta de conductors d’una avaria i poden salvar-te la vida perquè no ens donin per darrere", va remarcar. A més, va lamentar que la llum duri una mitja hora i la grua sol trigar gairebé una hora.
Alguns conductors també es van queixar de la desinformació. Josep María Folgueres va assenyalar que quan es va comprar el seu cotxe fa un any venia amb una balisa, però que no és dins de les homologades i per això en va haver d’adquirir una altra. I hi ha qui en porta una que no està homologada. Alfred i Lourdes disposen al seu vehicle d’una balisa comprada en un ‘Tot a 100’ i van lamentar la desinformació per saber quins dispositius són els correctes. A més, també van criticar que s’imposi la mesura quan continuen morint conductors per no portar el cinturó de seguretat.
José López no la porta i va afirmar que els l’ha demanat als Reis. Fins aleshores "espero que facin els ulls grossos si m’agafen", va fer broma. També remarca que ha esperat fins a l’últim moment per adquirir-la perquè confia que "el boom es desinfli i el seu preu baixi". En aquest sentit, ahir es va esgotar aquest dispositiu en algunes gasolineres, com va poder comprovar aquest diari.
Protecció de dades
Una altra controvèrsia de la nova balisa és la seva funció per indicar la ubicació del vehicle immobilitzat. Alguns conductors van lamentar que els models no especifiquen si disposen d’aquest servei o com activar-lo, tot i que a l’etiqueta ho posi. En aquest sentit, la DGT assenyala que, a l’encendre la balisa, únicament s’envien dades tècniques, com la posició del vehicle, i no requereix cap registre. Malgrat això, existeixen dubtes sobre la privacitat del sistema.
El jurista Alejandro Rusiñol recorda que "l’Estat té l’obligació d’explicar amb total claredat quines dades es recullen, qui els gestiona, durant quant temps i amb quines garanties".
La intenció de la DGT és reduir els riscos quan es té un sinistre. Per això la balisa s’ha de posar al sostre del vehicle quan es pateix un accident o és té una avaria. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, assegura que la balisa augmenta la visibilitat d’un vehicle avariat, principalment quan s’està més fosc, ja que durant un mínim de 30 minuts emet una llum intermitent. Malgrat això, assenyala que, a més d’activar el dispositiu, cal trucar al 112 per assegurar l’ajuda, ja que aquest no està connectat directament a emergències.
Lamiel també reconeix que ha faltat una millor campanya de comunicació per especificar quins són els models que estan homologats i evitar així les falsificacions. Per saber-ho cal fixar-se en el codi de certificació, que comença sempre amb les sigles LCOE o IDIADA i un número. De moment, és obligatori circular amb aquesta balisa i els Mossos poden iniciar un procediment sancionador en cas de no portar-la. Fonts policials asseguren que, els primers dies, s’actuarà "amb sentit comú" i seran "inflexibles" amb les desobediències reiterades.
