La meitat dels taxis de BCN ja treballen per a plataformes
Multinacionals com Uber o Free Now guanyen pes entre les 10.289 llicències amb mediació que té actives actualment l’Institut Metropolità del Taxi.
Manuel Arenas
La línia que separa taxis i vehicles de transport amb conductor (VTC) a les ciutats de l’àrea metropolitana de Barcelona és més difusa del que sembla a simple vista. Entre les 10.289 llicències de taxi adherides a emissores o apps en la conurbació barcelonina en el dia d’avui, diversos milers de vehicles treballen per a multinacionals com Uber o Free Now. Concretament, 1.684 i 4.345 llicències de taxi operen per a aquestes dues marques respectivament.
Es tracta de més de la meitat del total de llicències operatives. Amb una excepció: una llicència pot donar servei per a més d’una intermediària. És a dir, que un mateix taxi pot atendre viatgers que han trucat a una emissora tradicional de taxis, com és el cas de Taxi Blau (587 llicències) o de Taxi Ecològic/Pro Taxi (538 llicències), i alhora assumir trajectes sol·licitats via Uber o Free Now. Ho confirmen fonts de l’Institut Metropolità del Taxi (IMET): "Una mateixa llicència pot estar donada d’alta per treballar amb diverses empreses de mediació alhora", assenyalen. Tenint en compte totes les llicències actives a l’àrea de Barcelona, la xifra ascendeix a 10.517.
Tot i que grans marques de VTC com Cabify no tenen previst entrar en el mercat del taxi "fins que es resolgui la nova normativa", confirmen fonts de Cabify, l’arribada de companyies tan consolidades com Uber o Free Now suposa un desafiament. Sobretot, per un canvi de paradigma tan important com el de la tarifa dels trajectes: un 10% del total de serveis que es fan a l’àrea de Barcelona ja són a preu tancat. "És cert que les plataformes són tecnològicament les millors, però també que reben milers de queixes. Cal dir-ho tot: les coses bones i les dolentes", afirma Tito Álvarez, portaveu d’Élite Taxi, el principal sindicat del sector i conegut detractor d’aquestes apps.
Fonts d’Uber, per la seva banda, corroboren la seva expansió dins del sector del taxi com una tendència imparable. "El nostre objectiu és treballar amb la meitat dels taxistes de Barcelona a finals del 2026. Per això, a més de les promocions que tenim actives tot l’any, cobrirem la meitat de l’assegurança amb una ajuda de 1.500 euros a tots els taxistes que s’uneixin a Uber fins al 31 de març", assenyalen a aquest diari.
La nova llei catalana
El futur dels VTC a l’àrea de Barcelona és incert una vegada s’aprovi la nova llei catalana al Parlament. "Milers de treballadors perdran la feina, centenars de petites empreses tancaran i els ciutadans de Barcelona veuran reduïdes les seves opcions de mobilitat", denunciava en aquest diari José Manuel Berzal, president executiu nacional de la patronal Unauto VTC. Davant la incertesa a mitjà termini, molts conductors han optat per esprémer el present i combinar els viatges a mà alçada tradicionals amb els que els arriben de les apps.
Uber presumeix de la rendibilitat per explicar "per què tants taxistes treballen amb Uber": "Guanyen més diners i tenen més llibertat total per treballar quan i on vulguin". I tot seguit ho il·lustren amb un exemple: "Un taxista que treballa amb Uber guanya el doble que un que treballa a mà alçada o amb radioemissora perquè la nostra tecnologia permet aprofitar al màxim el temps al voltant", rubriquen fonts de la gran empresa. Élite Taxi, per contra, afirma que la llibertat d’elecció per al conductor provoca una bretxa entre els usuaris locals i els turistes, al descartar-se els trajectes de proximitat menys rendibles.
Les plataformes, no obstant, no es conformen amb poder operar amb llicències de taxi via apps. Esperen pròxims canvis en la regulació, per exemple, per obrir al sector del taxi la possibilitat de fer viatges compartits.
Uber, que ja ofereix aquest tipus de servei en altres ciutats europees, considera que d’aquesta manera "el conductor guanyaria més i la ciutat podria reduir la congestió i la contaminació al viatjar més persones en menys cotxes". També a llarg termini es comencen a dibuixar taxis de conducció autònoma, que susciten tant interès empresarial com animadversió sindical.
