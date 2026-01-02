Mor un submarinista durant una immersió a Roses
EVA BATLLE
Un submarinista va morir ahir al matí mentre estava fent una immersió a la zona del cap Norfeu, a Roses. La víctima mortal era un veí de Girona de 73 anys.
El tràgic succés va tenir lloc cap a les deu del matí, quan l’home participava en una sortida amb un grup de submarinistes i es trobava a uns vuit metres de profunditat, a la zona de la cala del Bisbe.
En un moment donat, va alertar els seus companys –que estaven dividits en dos grups sota l’aigua– que es trobava malament o que tenia algun problema.
Pèrdua de consciència
L’home va iniciar l’ascens i va perdre la consciència mentre els seus companys l’ajudaven. Aquests el van traslladar a l’embarcació amb què havien sortit. Tot seguit, van avisar els serveis d’emergències a través del 112. Es van mobilitzar efectius de Salvament Marítim, amb la Salvamar Lyra, i els Bombers de la Generalitat amb el grup GRAE i l’helicòpter, que finalment no van haver d’intervenir; els Mossos d’Esquadra, la policia local de Roses i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), amb una ambulància.
Els mateixos companys van rescatar l’home de l’aigua, van intentar reanimar-lo i el van traslladar a l’embarcació fins al port de Roses, on els sanitaris van continuar intentant recuperar-lo amb maniobres de RCP, sense èxit. La Guàrdia Civil es va fer càrrec de les diligències i investiga aquest tràgic accident marítim, que va tenir lloc el primer dia de l’any.
