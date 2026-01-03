Meteorologia
La borrasca Francis porta temperatures gèlides i nevades
Els models vaticinen nits extremament fredes a gairebé tot Espanya fins al dia de Reis. A Catalunya s’han activat avisos per neu a Lleida.
Valentina Raffio
El 2026 arrenca amb un ambient gèlid, nits glaçades i termòmetres per sota del normal fins i tot per a aquesta època de l’any a pràcticament tot Espanya. Segons explica l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), l’any nou s’inicia amb el pas de la borrasca Francis, que comporta una caiguda de les temperatures, pluges abundants en alguns punts i fins i tot possibles nevades en cotes baixes.
Els models indiquen que entre avui i dimarts, coincidint amb les cavalcades de Reis i el dia en què a moltes llars s’obren els regals, es viurà un episodi de "fred, fortes pluges i nevades", sobretot en zones d’Andalusia i a l’àrea mediterrània de la costa. A Catalunya, el Meteocat ha activat diversos avisos per nevades a la zona del ponent de Lleida a partir de demà.
L’impacte de la Francis ja es va notar la nit de Cap d’Any i en les primeres hores de l’any nou, quan el fred va començar a guanyar protagonisme amb una de les nits més gèlides d’aquest hivern. Aquest inici del 2026, a Barcelona, l’Observatori Fabra ha marcat mínimes de tot just 2 ºC, a la Zona Universitària s’ha arribat a 5 ºC i al Raval ha baixat de 7 ºC. També són molts els punts on els primers dies de l’any els termòmetres han marcat xifres sota zero. A la Vall de Boí, a Lleida, s’ha arribat a -6 ºC i a la Molina, a Girona, la mínima ha sigut de -4 ºC. Tot apunta que aquestes xifres no només es repetiran durant els pròxims dies sinó que, en molts casos, encara baixaran una mica més.
Massa d’origen àrtic
Els models indiquen que l’arribada de la borrasca Francis coincideix amb l’arribada d’una massa d’aire fred d’origen àrtic. La combinació dels dos factors produirà "un important descens tèrmic amb un ambient molt fred durant tot el cap de setmana i la vigília del dia de Reis", explica Rubén del Campo, portaveu de l’Aemet.
Els pronòstics a curt termini diuen que les temperatures màximes podrien no superar els 5 graus en àmplies zones de l’interior peninsular, amb gelades generalitzades al nord, centre i est. A Catalunya s’espera que els termòmetres no passaran de 12 graus durant el dia i baixaran força, entre 5 i 0 graus, durant la nit.
La baixada dels termòmetres coincidirà amb un moment d’inestabilitat atmosfèrica i fortes pluges. I tot això podria donar lloc a diversos episodis de neu en cotes baixes. "No s’esperen grans nevades però sí episodis que podrien afectar zones amb molta població i vies de comunicació importants, de manera que convé estar ben al cas de les prediccions meteorològiques i de les advertències de les autoritats en vista de possibles incidències que pugui provocar aquest fenomen", assenyala Del Campo, que també afirma que en aquests moments es preveuen nevades fins a cotes de 200 metres en diversos punts del país.
Avui a la nit podria nevar en cotes baixes de l’extrem nord, mentre que demà les nevades s’estendrien al nord i centre peninsular. Dilluns, la neu podria afectar l’entorn de la serralada cantàbrica, zones de l’interior oriental, la zona centre i alguns punts de Catalunya, l’Aragó, Castella-la Manxa, la Comunitat Valenciana i Andalusia oriental. El dia de Reis és molt probable que la inestabilitat remeti de manera gradual.
