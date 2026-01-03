El futur de la mobilitat A BCN (5)
Els conductors de VTC sèniors temen perdre la feina amb la nova llei del taxi
A molts xòfers estrangers o de més de 50 anys els preocupa quedar-se a l’atur per la reducció de llicències. Un aparcament de Cornellà i un polígon industrial al Prat amaguen els principals centres logístics d’Uber i Cabify.
El 73% dels vinculats al sector són migrants i el 49% són més grans de 52 anys
Alguns empleats pensen a passar al taxi o l’autobús, o el trasllat a una altra comunitat
Àlex Rebollo
"A partir dels 60 anys, és l’única feina que trobes que no et requereix fer esforços físics". Ho diu en Pepe (nom fictici), un conductor de més de 60 anys que, des de fa dos, va deixar la seva feina precària com a repartidor pel desgast físic que li comportava i es va posar al volant d’un vehicle de VTC. Concretament, en Pepe treballa per a Moove, un dels gegants de les VTC –amb una important participació d’Uber–, que a Catalunya guarda la flota a l’última planta del pàrquing d’El Corte Inglés de Cornellà.
En Pepe assevera que a Moove les condicions laborals han sigut "bones des del principi". Per contracte cobra el salari mínim interprofessional (SMI), però després té un plus d’antiguitat, per no haver danyat el vehicle i amb incentius per facturació que l’ajuden a millorar el sou. "La meva idea és jubilar-me aquí, si no ho espatlla res", afegeix en Pepe amb relació a la nova llei del taxi que es tramita i que, en cas d’aprovar-se el text actual aquest any, comportarà una reducció dràstica de les llicències de VTC urbanes a Barcelona i l’àrea metropolitana. Un panorama que ja provoca una certa preocupació entre els conductors d’aquests vehicles.
El cas d’en Pepe no és pas anecdòtic. Són molts els conductors entrevistats per aquest diari, estrangers o de més de 50 anys, que han acabat conduint per a Uber o altres empreses semblants perquè els rebutjaven en altres llocs de treball o van haver de deixar els oficis previs i es volien reincorporar al mercat laboral com fos. És el cas de Juan Saldaña, a qui, després de 31 anys com a xef, l’artrosi de l’esquena no el va deixar continuar treballant als fogons i va trobar en les VTC una alternativa. "Hi guanyo menys diners, però guanyo més en qualitat de vida", diu. "Tinc una nòmina cada mes; els incentius estan ben treballats. Fa sis mesos que hi treballo i no he baixat de 2.000 euros. M’ha sorprès positivament", afegeix. De fet, les dades del Sindicat Lliure del Transport (STL), el majoritari en l’àmbit de les VTC, assenyalen que de les prop de "6.000 treballadors o vinculats" a aquest sector a Catalunya, el 73% són migrants i el 49% són més grans de 52 anys.
El Parlament ja podria iniciar aquest mateix gener la tramitació de la nova llei del taxi, amb l’horitzó d’aprovar-la a mitjan any. La norma planteja una eliminació progressiva de determinats permisos de VTC per afavorir una transició gradual del sector, tot i que suscita alguns dubtes sobre com es garantirà el servei quan en l’actuaitat ja hi ha dèficits d’oferta. En aquest context, els taxistes han "obert la porta" als conductors de VTC per incorporar-s’hi com a assalariats, mentre que les plataformes es dirigeixen als taxistes perquè ofereixin els seus serveis amb elles.
Temors
En aquest context, conductors de Moove i altres empreses com ara Vecttor –companyia pertanyent a Cabify– expliquen que hi ha una certa inquietud sobre el futur que els ofereix si la llei prospera amb els condicionants actuals. N’hi ha que es mostren convençuts que el text no s’aprovarà com està ara i que hi haurà més marge per a les VTC, mentre que d’altres diuen que ja han començat a pensar a fer l’examen per obtenir la credencial del taxi, passar-se a l’autobús o fins i tot demanar el trasllat en la mateixa empresa i buscar sort en una altra comunitat més permissiva amb les VTC.
Aquest últim és el cas de Juan Pablo (44 anys), colombià que resideix a Catalunya des de fa tres anys i mig. Actualment condueix per a Uber a través de Moove i, tot i que diu que mentre la llei no prosperi la seva idea és "aguantar" aquí, estudia la possibilitat de continuar com a conductor fora de Catalunya: "Aquí ha sigut complex trobar feina en un altre sector". Un panorama similar al que descriu l’Hugo, de 67 anys i originari de l’Equador, que assenyala que, tot i que estigui en edat de jubilació, necessita els ingressos d’aquesta ocupació per mantenir la família.
Així, la Vanesa, de 50 anys i després de cinc com a conductora de VTC a diverses empreses, lamenta que a la seva edat és difícil trobar feina i reivindica el "tracte humà" i les condicions en què opera. "No et canses excessivament, hi ha bona companyonia i al final de mes et paguen la nòmina i és igual si has fet cinc viatges que 30", destaca Vanesa, que apunta que en un futur no descarta fer l’examen del taxi en cas de necessitar una feina amb unes característiques semblants. De fet, els candidats a les proves d’accés a la professió s’han incrementat de manera destacada des de 2023 i tant els candidats com el sector del taxi assenyalen que una vegada superat l’examen s’obté feina com a conductor de manera immediata.
Tot i que en general la majoria de conductors es mostren satisfets amb les condicions laborals, també sorgeixen crítiques, per exemple en el cas d’empleats que operen per a Cabify. Josep Díaz, delegat sindical del STL i treballador de Vecttor, defensa que Moove és una de les companyies més ben considerades en l’actualitat dins del sector, mentre que hi ha més queixes per les hores i les retribucions salarials entre els conductors de Vecttor, principal representant de Cabify a Catalunya i que té el centre logístic a l’entrada del Prat de Llobregat, molt a prop de l’aeroport i l’entrada a Barcelona. Així, aquest gener, els conductors de Vecttor han de començar la negociació d’un nou conveni laboral amb què buscaran equiparar-se a les condicions d’altres empreses.
A banda d’aquestes qüestions, conductors de VTC de diverses empreses sí que reconeixen la necessitat de més professionalització en el sector i que s’estableixin més controls d’accés per començar a treballar, així com més supervisions dels vehicles. Els mateixos treballadors recorden que quan aquestes plataformes van començar a operar, era indispensable vestir amb corbata o mantenir el cotxe impol·lut, però que el rigor inicial s’ha suavitzat a moltes de les companyies i, en alguns casos, gairebé ha desaparegut. La futura llei del taxi centra els requisits als conductors de VTC en altres àmbits, com per exemple superar proves de coneixement d’idiomes i de la llista de carrers similars a les que ara ja s’exigeixen als taxistes.
Amb tot, els mateixos conductors entrevistats consideren que, tot i que s’eliminin la majoria de llocs de VTC, no es compensaran amb noves llicències i llocs de taxis, de manera que no serà possible una transició directa d’un sector a l’altre i s’agreujarà el dèficit d’oferta actual. Insisteixen a dir que "hi ha mercat per a tothom" i que, tot i que sí que voldrien elevar els estàndards, veuen possible trobar un punt intermedi entre la situació actual i la proposta de la llei. En una entrevista recent, el director general de Cabify a Espanya, Alberto González, va dir estar a favor de "mecanismes que millorin la qualitat del servei, fins i tot si això alenteix la contractació, com ara els nous exàmens" i va jutjar "coherent exigir estàndards".
Garantia jurídica
Per la seva banda, José Manuel Berzal, president executiu nacional d’Unauto –la principal patronal del sector VTC–, admet també la necessitat d’"aprofundir en la professionalització dels conductors". "Igual que demanem una legislació que ens permeti prou garantia jurídica per desenvolupar la nostra activitat, també apostem de manera ferma i contundent perquè hi hagi una legislació que comprometi la professionalització", continua Berzal, que apunta a disposar d’uns requisits més elevats d’accés a la professió i models de convalidació per a conductors ja en actiu.
El president d’Unauto considera que això ajudaria també a reduir la gran rotació de treballadors que hi ha en moltes empreses del sector, ja que incrementaria l’orgull de l’empleat sobre la seva professionalitat i responsabilitat. A més, creu que també ajudaria a reduir la sinistralitat, fet que "contribueix a l’excel·lència que busquem". Berzal recorda que hi ha empreses, com Moove, que, pel seu compte, ja han anat signant convenis que han permès millorar les condicions. Però admet que hi ha altres companyies que "són més mandroses i perjudiquen els treballadors". "No volem que això es produeixi", conclou. Així, Berzal explica que la patronal i alguns sindicats "inicien una negociació per signar un conveni col·lectiu per a Barcelona i Catalunya" que inclogui les condicions laborals, així com les proves d’accés per ser conductor.
- La menor rescatada a Indonèsia a un bussejador voluntari: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
- Les víctimes dels pares helicòpter: «Molts joves entren al món laboral i s’adonen que les coses són més difícils del que els havien pintat a casa»
- Jutgessa als 23 anys en temps rècord: l’esprint de 18 mesos d’una jove que creu en la “justícia de trinxera”
- El Doctor en Ciències Físiques Joan Jorge Sánchez posa en dubte els 68 morts a l'any per contaminació a Manresa
- La Sira, de Sant Fruitós, primer nadó de l’any de la Catalunya central
- Anar al col·le amb bolquers, pijama o talons de ‘Frozen’: la falta de límits familiars tensa la gestió de l’aula a infantil
- Començar l'any a l'altra punta del món: «No hem vingut a fer calaix sinó a viure el país»
- Descoberta una sala de pòquer clandestina en un restaurant de Sant Fruitós: hi ha 22 denunciats