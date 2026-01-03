Els dubtes dels EUA i el sorpasso de la Xina
Washington i Pequín volen enviar astronautes a la Lluna abans que acabi la dècada, tot i que encara no està clar qui ho aconseguirà abans. Mentre la NASA ha patit retallades que posen en perill la missió, el país asiàtic compta amb el suport unànime del Govern i la indústria.
Valentina Raffio
Fa més de 50 anys, la humanitat va aconseguir per primera vegada posar els peus sobre la Lluna i, des d’aleshores, no s’ha tornat a repetir la gesta. Des de l’enlairament del mític programa Apolo ha passat més de mig segle i, tot i que el món és avui radicalment diferent, la lògica de la competició per "conquerir" terrenys espacials sembla que es torna a imposar. Ara són els EUA i la Xina els que proclamen la seva determinació de tornar a enviar astronautes al satèl·lit terrestre "abans que acabi la dècada". La nova carrera lunar avança entre tensions geopolítiques, incerteses tecnològiques i els constants vaivens pressupostaris i polítics de la Casa Blanca, que amenacen de desestabilitzar els plans de la NASA justament quan Pequín accelera per prendre la davantera.
El pla dels EUA para tornar a la Lluna ha sigut batejat com a programa Artemis i es va posar en marxa fa gairebé una dècada amb la idea de "reconquerir" la Lluna a través de tres vols. El primer, llançat el 2022, es va idear per posar a prova les noves tecnologies de la missió, inclòs el coet més gran mai construït i la nova càpsula Orió. El segon, amb un llançament que s’espera entre febrer i abril del 2026, s’enlairarà amb l’objectiu d’enviar una nau tripulada al voltant de la Lluna però sense maniobres de descens al terra lunar. I el tercer, previst per al 2028 o el 2029, intentarà portar a una nova generació d’astronautes a la superfície de la Lluna. El que encara no està clar és si s’aconseguirà. Sobretot després de les retallades a la NASA i les contínues disputes entre Donald Trump i Elon Musk.
Des de l’arribada de Trump a la presidència, el programa Artemis ha trontollat diverses vegades i ha acumulat retards. Les retallades a la NASA han deixat en uns llimbs alguns dels elements essencials de la missió com són el nou sistema de llançament espacial i la càpsula amb què s’aspira transportar els astronautes. Paral·lelament, les disputes amb Musk han sembrat dubtes sobre si es continuaria apostant per la nau Starship de SpaceX com a vehicle per portar a terme l’allunatge. També són diverses les veus que afirmen que l’Administració Trump preveu fer marxa enrere en els aspectes més inclusius de la missió, com portar la primera dona i la primera persona de color a la Lluna.
Programa propi
La Xina, per la seva banda, ha anunciat que està treballant en l’enlairament d’un programa propi d’exploració lunar amb l’objectiu d’enviar astronautes xinesos a la Lluna abans del 2030. Segons ha explicat l’Agència Espacial de la Xina (CNSA), el seu pla ja està en marxa i inclou el desenvolupament d’un coet de nova generació com el Long March 10, la creació d’una nau tripulada i d’un mòdul lunar específicament dissenyat per descendir sobre la superfície lunar. Pequín preveu llançar aquests elements per separat, acoblar-los en òrbita i completar missions inicials de curta durada, centrades en l’exploració científica, la validació tecnològica i la preparació d’"una futura base lunar internacional" al costat de Rússia i altres socis afins.
El pla xinès compta amb el suport unànime del Govern i del Partit Comunista, així com del conjunt de la indústria espacial asiàtica. Tot això, unit a les tensions geopolítiques, les enemistats transoceàniques i la competència entre estats per demostrar el seu poder, podria donar lloc a una nova carrera espacial per veure qui és el primer que arriba a la Lluna.
