Dia màgic
Els Reis arribaran en golondrina i estrenaran noves carrosses
L’entrada reial a Barcelona homenatjarà els 130 anys d’història de les embarcacions. La cavalcada reforçarà la inclusió i picarà l’ullet al Tour, que aquest any sortirà des de la ciutat.
Gisela Macedo
La cavalcada dels Reis Mags de Barcelona arribarà dilluns amb una posada en escena renovada i canvis que marcaran aquesta edició de la desfilada. Noves carrosses, seguicis i vestuari, juntament amb un reforç de l’aposta per la inclusió, seran algunes de les novetats que faran d’aquesta cavalcada un espectacle diferent, que tornarà a transformar els carrers de la ciutat amb "l’espectacle més gran d’arts de carrer de Catalunya", tal com afirma l’Ajuntament. Un dels canvis més cridaners es produirà abans que comenci la cavalcada. Ses Majestats no arribaran a bord del pailebot Santa Eulàlia, com és tradició. En aquesta ocasió, els Reis han optat per fer la seva entrada a la ciutat a bord de les golondrines, un gest amb què el consistori vol homenatjar aquests vaixells amb més de 130 anys d’història.
El seguici del rei Baltasar serà un altre dels grans protagonistes de l’edició. Tancarà la cavalcada amb una nova carrossa de doble plataforma, inspirada en la cultura africana, amb djembés gegants i música en directe. El tram final de la desfilada incorporarà també quatre grans marionetes d’animals, un elefant i tres girafes de més de tres metres d’altura, creades per l’artista Hoekwil Roger Titley, que aportaran una forta presència visual al conjunt.
Aquest any també s’estrenarà una nova carrossa de les joguines, concebuda com una gran plataforma lúdica presidida per un antic tren de colors que està inspirat en les joguines clàssiques de fusta. En aquesta nova carrossa, un grup de ballarins interpretarà una coreografia creada per la companyia Som-hi Dansa.
El seguici dels Carters Reials incorporarà cinc noves bicicletes tàndem amb grans bústies, inspirades en els carruatges clàssics i dissenyats pels artistes i artesans Carles Berga i Jordi Sala. Les noves estructures, amb dues persones pedalant simultàniament i quatre rodes, estan pensades per recollir les cartes dels nens i que siguin més visibles gràcies a la seva altura i il·luminació. Se’ls sumaran altres noves estructures còniques, obra de l’escenògrafa Isabel Joaniquet, amb capacitat per guardar més de 700 cartes cadascuna.
Així mateix, també s’incorpora a la desfilada el bloc Barcelona i el Tour: un bon tàndem, que representa el món del ciclisme en la cavalcada, ja que el Tour de França sortirà aquest any de la capital catalana. El seguici estarà protagonitzat per 12 ciclistes, amb una coreografia aèria de bicicletes, números de circ i una banda sonora inèdita creada pel compositor Bernardo Rojas, amb textos locutats per l’escriptora i il·lustradora Montse Ginesta.
Llengua de signes
La cavalcada reforça, a més, el seu caràcter accessible i inclusiu, amb la integració d’intèrprets de llengua de signes en algunes coreografies, la participació activa de persones amb diversitat funcional i espais reservats per a les persones amb mobilitat reduïda en certs punts, com el Portal de la Pau, Pla de Palau, la plaça de les Drassanes, el Mercat de Sant Antoni i la plaça d’Espanya. Els actes previs a la desfilada comptaran també amb interpretació en llengua de signes i subtitulació, i s’ha elaborat una guia anticipativa i cognitivament accessible, disponible a la web municipal.
La desfilada tornarà a ser una rua de gran format, de més d’un quilòmetre de longitud, amb la participació de prop de 1.300 persones, entre ballarins, actors, músics, camallargs, voluntaris i personal tècnic. L’Ajuntament informa que en la creació han participat més de 20 entitats i escoles artístiques i 10 companyies professionals, en un espectacle estructurat en 11 grans blocs i 37 coreografies, sota la direcció artística de Barbarana Pons.
El regidor de Cultura, Xavier Marcé, remarca que la cavalcada està pensada per ser molt més que una simple desfilada: "És un espectacle pensat amb el màxim compromís artístic".
