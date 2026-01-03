Experiències de pel·lícula

BARCELONEJANT
Els recents Oscars dels ‘escape rooms’, els premis Terpeca, inclouen en el top 10 mundial tres sales de Berga, Montcada i Terrassa. Pots acabar fins i tot dormint en un taüt.
Ana Sánchez
És l’hotel més imprevisible del món. Els clients van amb més expectació que per veure el vestit de la nit de Cap d’Any de la Pedroche. "És l’únic hotel al món en què cada habitació és un escape room", resumeixen els propietaris. Un clàssic del terror català: Insomnia Hotel. Fa venir tants rodaments de cap com la nena de L’exorcista. Cal resoldre enigmes fins i tot per anar al bany. "Aquí no s’hi avorreix ningú", garanteixen. Es pot dormir en taüts i entre trossos de cadàvers.
Així són ara els escape rooms: han passat de mobles amb cadenats a ambientacions de ciència-ficció. Ara escapar-se és el que importa menys. És l’experiència, que compta. "Viure una pel·lícula –et garanteixen– en primera persona". Barcelona s’ha convertit en una de les capitals d’aquest lleure de cine. Cada any copa els rànquings mundials. Els Oscars recents dels escape rooms, els premis Terpeca, inclouen en el top 10 tres sales de Berga, Montcada i Terrassa.
Encara no s’ho creuen. "No, no –esbufega Climent Vila–. ¡Entre 507.000 escapes d’arreu del món! Nova York, Canadà... ¿Què hi fa Berga, allà?", riu. Allà, a Berga, a hora i mitja de Barcelona, hi ha instal·lat el seu Insomnia Hotel (drecera de Queralt, S/N). És on fan El secret dels Krugger, l’escape room que s’ha estrenat aquest any als Terpeca en el quart lloc mundial.
Dir-ne escape room és fer curt. Són sis hores d’experiència de terror: de 18 a 11.30 h de l’endemà. "Una festa de pijames única en la vida", garanteixen els clients. T’has de buscar el llit i tot. Inclou escape room de la mateixa facturació per accedir a les comoditats bàsiques, sopar-espectacle i passejada nocturna de terror per l’hotel. Acabes dormint, si pots, en una de les cinc habitacions temàtiques. "Per a nosaltres, les més còmodes són els taüts", somriuen els seus ideòlegs. Tenen una sala d’autòpsies, un laboratori clandestí, una habitació mística, gore, religiosa. Ara n’estrenaran una sisena a l’exterior de l’hotel: "Una caravana de circ antic".
Gairebé no publiquen vídeos. "Es diu El secret dels Krugger perquè volem que continuï sent un secret", riu Climent. Darrere hi ha una parella de por: Climent Vila i Sílvia Mosella. "Dos amants del terror –resumeix ell–. Cada vegada filant molt més prim. Buscant coses que no existeixen". Hi treballen des del 2013. Tenen dos escape rooms més premiats. Alerta, que les reserves volen. El secret dels Krugger es fa només els divendres. "Ara segurament l’ampliarem", avancen. Tanquen reserves únicament a dos mesos vista. Sí que reserven més enllà dels 60 dies a grups privats (de 10 a 14 persones, cada dia excepte els divendres).
"És de les millors experiències que hem viscut després de gairebé 2.000 escapes jugades", en donen fe Eulàlia Pujades i Josep Brull, dos veterans escape masters. Ells han salvat el món més vegades que Bruce Willis en tota la saga de La jungla de cristal. Die Helden, es van batejar fa més d’una dècada. Vol dir els herois en alemany. Han fet exactament 1.970 escapes. El de Berga és un dels seus top. També el següent de la llista: Londium. "De les millors ambientacions que hem vist", garanteixen sense dubtar-ho.
Londium cau a Montcada i Reixac (Verdi, 12). No fa ni tres mesos que és obert i ja és la 7a millor sala del món, segons els Terpeca. "La decoració és absolutament impressionant", garanteixen els mestres de l’escape Die Helden. "Superarà les teves expectatives", prometen les ressenyes de Google. L’única pega –afegeixen– "és no voler-ne sortir".
"Una aventura londinenca amb un toc steam punk", resumeix la seva web. Poca cosa més es pot dir sense fer cap espòiler. "La gent agraeix la sorpresa", justifiquen el secretisme. Sembla una al·lucinació victoriana. 80 minuts d’enigmes amb efecte wow. "Intentem jugar amb tots els sentits", és l’únic que avancen. Vista, olfacte, fins i tot gust. "És com posar-te en una fantasia", prometen Jaume i Oriol Sancho, pare i fill a càrrec d’aquest Londres de ciència-ficció.
La decoració és cosa de Jaume Sancho, un veterà "tematitzador", que diu ell. Fa anys que es dedica a muntar espais temàtics. Va començar a Portaventura. Fa realitat el-que-sigui: des d’una aventura pirata (Willy el Borni) fins a aquest Londres victorià. Precisament amb l’amo de l’escape pirata de Sabadell han fet marca fa tot just un any: Saga Escape Rooms, l’han batejat. "Ara comencem el tercer projecte –avança Jaume–: El garatge de Doc, de Retorn al futur". I té algunes idees encara més boges, avisa.
El vaixell de Terrassa
Encara hi ha un altre escape room barceloní en el nou top 10 mundial: La Taberna. És el 9è millor del món. ¿Que què té d’especial? "El més impressionant és el que hi ha a dins", somriu amb suspens Ricardo Infantes, un dels socis de The City Escape Room. El secretisme no els va durar ni una setmana. "Tothom ho diu –s’encongeix d’espatlles amb resignació–. Hi ha un vaixell". És a Terrassa (carrer Llobregat 4B, local 11). És un escape room amb una espectacularitat de parc temàtic. Es juga en una nau de més de 200 metres quadrats i 14 metres d’altura. Aquest mes preveuen obrir un altre racó amb efecte wow i tresors amagats a Esplugues.
Un altre habitual dels rànquings és K.O.N.G Protocol: es va estrenar l’any passat al 10è lloc mundial. I continua als Terpeca (lloc 34). A Santa Coloma de Gramenet (Francesc Moragas, 18) s’amaga un parc abandonat de criatures de pel·lícula. Al lloc 39 hi ha una altra experiència amb empenta: el Juràssic de Golden Pop (Girona, 7). En ple Eixample hi ha una jungla tropical de 400 metres quadrats amb plantes reals de 4 metres i molts rugits.
