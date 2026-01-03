Seguretat viària
A les carreteres catalanes el 2025 hi va haver 144 morts
La xifra suposa un 6% més que el 2024. L’AP-7 i l’N-2 són les vies que van concentrar més accidents mortals: 17 i 11, respectivament.
Germán González
L’any que hem deixat enrere ha sigut un any negre a les carreteres catalanes. Hi han perdut la vida 144 persones (11 d’elles al desembre) en 136 accidents mortals a la xarxa interurbana, xifra que suposa un 6% més de morts que el 2024, en què van morir 136 persones en 123 sinistres. Malgrat això, el Servei Català de Trànsit recorda que si es comparen les xifres de l’any passat amb el 2019 (la referència de la Unió Europea per al compliment d’objectius de trànsit), la reducció de la sinistralitat és del 18%, ja que aquell any van morir 175 persones en 161 sinistres. Per això, consideren que es tracta d’"un descens important, tot i que lleugerament per sota del 20% de reducció fixat en el Pla de Seguretat Viària 2024-2026".
Sobre els ferits greus, el 2025 n’hi va haver 861, una xifra superior als 807 del mateix període de l’any anterior. De les 144 víctimes mortals del 2025, 114 eren homes i 30 dones, i sobre els ferits greus, la proporció és similar: el 75% són homes i el 25% dones.
Motoristes, ciclistes i vianants
Les víctimes mortals de col·lectius vulnerables (motoristes, vianants i ciclistes) representen el 43% del total de morts. En aquest sentit, 45 eren motoristes, 12 vianants i 5 ciclistes.
Pel que fa a les vies, les carreteres que van acumular més morts l’any passat són l’AP-7 (17), l’N-2 (11), la C-58 (9) i l’A-2 (8), tot i que, en general, es manté la dispersió en la sinistralitat de la xarxa viària.
