Transport públic
El metro i el bus tanquen el 2025 amb rècord de passatgers
TMB preveu que la suma final ascendeixi a 700 milions de validacions, una xifra històrica. La diada de Sant Jordi, amb 2,6 milions, va marcar el màxim d’una jornada.
El Periódico
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) va tancar el 2025 amb diversos rècords de passatge en les seves xarxes d’autobús i metro. A l’espera de les xifres definitives, la companyia confia que l’any es tanqui com a històric, amb més de 700 milions de validacions.
En les dues xarxes, l’octubre es va convertir en el mes amb més nombre de validacions de la història. En el cas de l’autobús, es van superar els 21,2 milions de validacions, mentre que el metro va arribar a les 45,8 milions, segons va informar TMB en un comunicat emès ahir.
La diada de Sant Jordi també va marcar un rècord en l’històric de dies feiners, amb 2,61 milions de validacions en el conjunt de TMB. En el cas de l’autobús, a més, es van registrar les millors xifres de la història durant les festes de la Mercè, amb un total de 356.142 validacions.
Així mateix, el 2025 va aconseguir-se el rècord de passatgers de TMB en dissabte, superant en tres ocasions la xifra registrada el 14 de desembre del 2024. A aquestes noves fites s’hi va arribar el 5 d’abril, el 4 d’octubre i el 22 de novembre, data en la qual es va establir el nou màxim amb 1,75 milions de validacions.
Un altre rècord correspon al primer semestre del 2025, el de més passatge de la història. Entre gener i juny es van comptabilitzar 356.353.552 validacions, un 1,2% més que en el mateix període de l 2024, fet que reforça la previsió de superar els 700 milions de viatges en el conjunt de l’any.
Estació adaptada
D’altra banda, la Conselleria de Territori ha adjudicat ja les obres d’adaptació a persones amb mobilitat reduïda de l’estació Plaça de Sants de l’L5 per un import de 16,6 milions d’euros. Es tracta d’una reforma que els veïns del barri de Sants fa temps que reclamen, que han arribat a sortir al carrer per reclamar ascensors.
Els treballs corresponen a la primera fase de l’adaptació de l’intercanviador, per on passen les línies L1 i L5 del metro. Segons apunta Territori, les obres començaran durant aquest primer trimestre del 2026, duraran uns 30 mesos i estaran finançades pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder).
L’intercanviador de Plaça de Sants està format per dues estacions de Metro, la de l’L1 i la de l’L5; en dia feiner, l’L5 rep 21.792 viatges i l’L1, 14.690, i es produeixen 9.950 intercanvis, que sumen més de 46.000 viatges al dia.
Les obres permetran adaptar l’estació de l’L5, que compta amb accessos a la plaça de Sants i carrer de Galileu i un vestíbul. En paral·lel, la conselleria té en redacció el projecte constructiu per a l’L1 de la mateixa estació.
