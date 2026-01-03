EL PERIÓDICO tracta el repte de la immigració a escala local

Diumenge
En l’edició impresa d’aquest diumenge, EL PERIÓDICO abordarà els reptes de gestionar la immigració des del punt de vista dels ajuntaments, les administracions que han de respondre en primera línia a les necessitats de serveis socials, educatius i sanitaris, una prestació que no és obligatòria i a vegades va més enllà de les seves competències. Aquesta visió de prop d’aquest repte serà la protagonista d’una sèrie especial centrada en cinc localitats catalanes amb diferents realitats socials i territorials, amb reportatges sobre la seva situació i entrevistes als seus respectius alcaldes.
Els entrevistats, deixant a banda les seves diferents aproximacions al fenomen, coincideixen en la necessitat de rebre finançament perquè l’increment de despesa pública a què fan front pugui ser abordat. També exposen la urgència d’abordar aquest tema sense apriorismes ni trinxeres partidàries i ideològiques. La primera d’aquestes entregues posarà el focus en la capital de la comarca d’Osona, Vic, una ciutat en què l’arribada constant de nous col·lectius d’immigrants cronifica un mapa de segregació. El seu alcalde, Albert Castells, planteja en l’entrevista la necessitat de revisar l’actual regulació del dret a l’empadronament.
En l’edició impresa de demà, el suplement Entendre-hi més també dedicarà un ampli espai a explicar el boom global de consum de margalló del Brasil, i les seves conseqüències col·laterals, un increment de preus que està posant aquest aliment fora de l’abast de les comunitats locals per a les quals forma una part important de la dieta tradicional. El suplement dominical del diari també farà llum sobre les xarxes encobertes d’infiltració d’espies russos als països de parla espanyola a través de l’Argentina i recordarà el vol MH370 perdut fa 12 anys a l’Índic, la recerca del qual encara prossegueix.
