DES DEL 31 DE DESEMBRE
Una ‘rave’ il·legal reuneix unes mil persones a la Sénia
Els Mossos i la Policia Local controlen els accessos per evitar l’arribada de més gent, i avisen que la festa es podria allargar "tres o quatre dies".
Jan Magarolas
Prop de mil persones estan congregades en una macrofesta il·legal que se celebra des del 31 de desembre al polígon industrial les Mataltes, a la Sénia (Montsià), i que es podria prolongar "tres o quatre dies" més, segons van dir ahir els Mossos. Agents de la Policia Local i de la policia autonòmica controlen els accessos per evitar l’arribada de més vehicles. Per ara no s’han registrat incidències destacables.
La rave se celebra a dues naus del polígon i els seus voltants, que són majoritàriament camps d’oliveres i accessos menors, estan ocupats per centenars de vehicles. El control de la policia es concentra en patrullatges interiors i a vigilar les vies d’accés, com els camins rurals, per evitar que augmenti l’assistència. L’alcaldessa de la Sénia, Victòria Almuni, va assenyalar a EL PERIÓDICO que hi ha assistents que pretenen accedir al recinte "a peu o amb bicicleta".
Els Mossos, després de confirmar la xifra aproximada d’un miler d’assistents, van explicar que no està previst fer cap desallotjament per les conseqüències en la seguretat que podria comportar. El bloqueig policial dels accessos secundaris es va reforçar ahir amb sacs de sorra al costat de les tanques per evitar que els cotxes puguin sortir quan les patrulles que els vigilen es moguin. Només es va deixar obert un accés, el principal del polígon, per a la sortida dels assistents. Allí, els agents paren a tots els vehicles per identificar els ocupants i fer controls d’alcoholèmia i drogues.
Almuni, que es va desplaçar ahir al matí fins al lloc, va agrair l’actuació "impecable" de la policia catalana i va assegurar que, en cas de no haver vingut, "segurament s’hauria arribat a 2.000 o 3.000 participants", i va aprofitar per tornar a reclamar una comissaria dels Mossos als pobles de l’interior del Montsià (la més pròxima és a Amposta) per millorar els temps de resposta. L’alcaldessa també va revelar que els assistents a la rave són de diverses procedències: "Es veuen matrícules d’Alemanya, França, Itàlia i Andorra, però també d’aquí". "M’imagino que si venen de gaire lluny molts no es conformen a anar-se’n tan fàcilment", assumeix la representant municipal.
La situació a primera hora d’ahir, va dir, era de relativa tranquil·litat, perquè els assistents "devien descansar als cotxes" després de dues nits seguides de música, si bé l’activitat es va reprendre al migdia. "Això no s’havia vist mai a la Sénia. Al poble no ens arriba el soroll, però sí que genera inquietud entre la gent", va declarar Almuni.
