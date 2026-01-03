Successos
Tres persones moren en l’incendi d’un pis a Madrid
Els morts són una dona nonagenària i dos dels seus fills, de 66 i 56 anys. El sinistre es va produir divendres a la matinada al districte de Carabanchel.
L’origen del foc encara no s’ha determinat, però tot apunta a un accident
Javier Niño González
Tres persones van morir ahir a la matinada després de l’incendi d’un habitatge al districte madrileny de Carabanchel. Les víctimes són la Carmen, una dona de 90 anys, i els seus dos fills Agustín i Mari Carmen, de 66 i 56 anys, respectivament. Segons va informar el servei d’emergències de la capital, els cossos dels dos germans van ser trobats abraçats al lavabo, i el de la nonagenària, en una altra habitació. Tot apunta que es va tractar d’un succés fortuït. Dues de les víctimes van morir per inhalació de fum, i la tercera, per cremades, tal com va detallar un portaveu del Samur-Protecció Civil en un vídeo difós per Emergencias Madrid en el seu compte de la xarxa social X.
L’incendi va tenir lloc al voltant de les 2.30 hores de divendres a la tercera planta d’un habitatge ubicat al carrer de Moreno del districte madrileny esmentat. Una vegada dins del domicili, els efectius van comprovar que el foc era "molt virulent" i que l’habitatge estava ple de fum, amb molta temperatura. Va ser durant l’extinció del foc que es van trobar els cossos sense vida de tres persones.
El fum també va afectar dos àtics del mateix bloc d’habitatges, on els bombers van rescatar dues persones que estaven molt nervioses com a conseqüència del que havia passat, però en bon estat. La brigada provincial de la Policia Científica s’ha fet càrrec de la investigació i els agents estaven ahir esperant que baixessin les temperatures a l’immoble afectat per poder accedir-hi a obtenir indicis per mirar de determinar la possible causa de l’incendi, segons van informar fonts policials.
En un tercer pis del bloc vivien la Carmen i el seu fill Agustín, que tenia una discapacitat, segons van assegurar diversos veïns a l’agència Efe. La Mari Carmen, la tercera persona morta, havia anat a passar uns dies de vacances per Nadal amb la seva mare i el seu germà. L’habitatge tenia les finestres tancades totalment i una porta cuirassada que als bombers els va costar obrir, segons van explicar diversos residents de la zona, que ahir a la nit van sentir soroll i, al mirar des de casa seva, van veure que eren els bombers trencant els vidres de les finestres per poder entrar i mirar de salvar els inquilins. Alguns van arribar a veure les flames, però sobretot van veure molt fum.
Condol
Després del tràgic accident, les reaccions polítiques no es van fer esperar. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunitat de Madrid, va donar el seu "més sentit condol i suport" per a la família. José Luis Martínez-Almeida també va mostrar tot el seu afecte i les condolences als familiars de les víctimes. "Gràcies als serveis d’emergència per la seva intervenció i la seva feina", va afegir l’alcalde de Madrid en el seu missatge a X. Per la seva banda, el delegat del Govern a la Comunitat de Madrid, Francisco Martín Aguirre, també va enviar el seu condol als familiars dels tres morts en l’incendi.
A través del seu compte a X, Martín va transmetre, a més, el seu agraïment als serveis d’emergència per la seva "ràpida actuació". I va aprofitar per recordar que els incendis casolans poden tenir conseqüències terribles i va demanar responsabilitat en l’ús de materials elèctrics i pirotècnics.
