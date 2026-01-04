Comerç
Aquests són els horaris i centres comercials que obren aquest diumenge a Barcelona
La capital catalana es prepara per a l'últim cap de setmana abans de l'arribada dels Reis Mags
Patricia López Avilés
Després del pas del Nadal, Barcelona es prepara per al dia dels Reis Mags, un període tan alegre com temut per moltes butxaques. Amb la ciutat plena de llums, fires i reclams comercials, els ciutadans es preparen per afrontar un altre dels moments de l'any amb major despesa acumulada.
Regals, amic invisible i dinars amb familiars, amistats i companys de feina són algunes de les despeses més típiques de cada any. De fet, l'Organització del consumidor (OCU) preveu que enguany la despesa dels espanyols sigui de 796 euros de mitjana, i gairebé la meitat (370 euros) es destinarà a regals.
Així i tot, controlar les despeses no sempre és fàcil. El 52% dels enquestats reconeix que cada any acaba gastant més del que havia planificat.
Zones de gran afluència
Entre les celebracions, les compres desenfrenades i els imprevistos típics d'aquestes dates, mantenir el pressupost intacte es converteix en un repte per a bona part de la població.
Per impulsar les compres nadalenques, els centres comercials i Zones de Gran Afluència Turística (ZGAT) a Barcelona mantindran obertes les seves botigues tots els diumenges fins al 4 de gener inclòs -i alguns fins a l'11-, coincidint així amb les campanyes de Nadal, Reis i amb el començament dels descomptes.
Entre les ZGAT es troben zones cèntriques com el Gòtic, el Raval o l'Eixample, àrees costaneres com la Barceloneta, Diagonal Mar o el Fòrum, i barris com Sants, Hostafrancs, Gràcia o Sant Antoni.
Abans de Reis
Així doncs, aquest diumenge, dia 4 i últim abans de l'arribada dels Reis Mags, la majoria dels centres comercials de Barcelona operaran de 9h a 21h, coincidint amb els horaris d'hivern, llevat d'algunes excepcions.
També se sumen a la llista moltes botigues del centre de Barcelona, ubicades a carrers com el Portal de l'Àngel, Passeig de Gràcia o Rambla Catalunya, que s'acolliran a l'horari ampliat, i obriran de 10h a 21h.
La llista inclou alguns dels centres comercials més concorreguts de la capital, com Arenes de Barcelona, El Corte Inglés de Plaça Catalunya, de Diagonal i de Francesc Macià, La Maquinista, Westfield Glòries o Diagonal Mar, que obriran de 9h a 21h. L'illa Diagonal, per la seva banda, obrirà les portes mitja hora més tard (és a dir, a les 9.30h) però tancarà com la resta: a les 21.00h.
Altres centres comercials
Altres establiments limítrofs amb la ciutat de Barcelona, com el Mataró Parc o l'Splau, ubicat a Cornellà (Baix Llobregat, Barcelona), operaran aquest mateix dia de 9.00h a 21h.
Els centres Màgic Badalona i Gran Via 2 obriran les portes mitja hora més tard (és a dir, a les 9.30h) però tancaran alhora que tots: a les 21.00h.
