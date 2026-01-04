LLEURE
Els clubs socials només per a dones s’obren pas a BCN
En plena crisi de solitud adulta, afloren les oportunitats per fer senderisme o trobades a la tarda en un ambient exclusivament femení.
Abel Cobos
Propòsit per al 2026: ampliar el cercle social. És un dels grans temes de la dècada, la solitud dels adults i la necessitat de connectar. Tot i que hi hagi mil plataformes per fer amics, una queixa entre les usuàries de les plataformes mixtes és que molts homes amaguen sota el pretext de fer amics intencions de lligar. ¿La manera dràstica d’evitar trobades incòmodes? Plans per a amigues en què només s’admeten dones. "Sortiràs amb una nova millor amiga", prometen les organitzadores.
Una de les comunitats que neixen per complir aquest propòsit és Somos Aura. Connecten dones per mitjà de plans de tota mena, des de cursos de cuina mexicana fins a caminades llargues per Catalunya. Unions per a tots els gustos, des de culturals i sedentàries fins a esportives.
Del mateix estil és City Girls. Un projecte que va començar per una expat que es va sentir sola després de la pandèmia i es va aventurar a organitzar activitats per unir dones. Va tenir èxit, i ara ja tenen centenars d’interessades, que es reuneixen en esdeveniments variats, com ara clubs de lectura, trobades lingüístiques i fins i tot quedades perquè els gossos socialitzin.
Petit format
Una altra opció, Les Amis. Plataforma per a dones amb presència en una desena de ciutats de tot el globus. L’aplicació –de pagament, amb mensualitats– fa partits amistosos a través dels interessos de cadascuna per convocar-les en activitats en petit format. Segons assenyala Anna Bilych, fundadora, l’aplicació té "un enfocament impulsat per la tecnologia, però centrat en l’aspecte humà".
¿Que ets de fer amistats amb una cervesa a la mà? Vine a una tarda exclusiva per a dones. "Perreo sense bavosos", prometen a les xarxes les assídues a aquests esdeveniments. Les plataformes anteriors organitzen trobades, però no són les úniques. Hi ha els de Mama Baila, "la primera trobada que pots venir acompanyada de la mare i de l’àvia i tot". Els pròxims: el 23 de gener, a Sant Cugat, i el 30 de gener, a Barcelona.
