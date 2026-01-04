Dos joves improvisen un iglú per passar la nit de camí cap a Núria
Andrea Izquierdo
Un dispositiu de recerca dels Bombers de la Generalitat va aconseguir localitzar, passada la mitjanit de divendres, dos joves senderistes dels quals feia algunes hores que no es tenien notícies, en el terme municipal de Queralbs. L’avís es va rebre a les 18.59 hores, quan feia hores que la família intentava contactar amb els dos nois, de 19 anys i veïns de Barcelona.
La família havia deixat els dos senderistes a l’aparcament des del qual surt el cremallera de la Vall de Núria a primera hora del matí. Els dos joves volien arribar fins a la zona controlada d’acampada de la Vall de Núria, que, segons els Bombers, estava tancada. Durant tot el dia, els dos nois no van donar senyals de vida, motiu pel qual la família va trucar als serveis d’emergències per intentar localitzar-los.
Zona nevada
Abans d’iniciar el dispositiu de recerca, els Bombers es van posar en contacte amb el cremallera i l’alberg de la Vall de Núria, però no hi havia rastre dels dos veïns de Barcelona. Finalment, diversos efectius del GRAE i una dotació dels Bombers de Ribes de Freser van sortir a buscar-los a peu des de la Font de l’Home Mort cap a les 20.45 hores. Els van trobar a les 22.30 hores, en una zona nevada i amb poca vegetació.
Al veure que no havien aconseguit arribar a Núria, els joves van improvisar un petit iglú per passar la nit i protegir-se del fred. Els bombers van acompanyar els dos joves, que estaven il·lesos, fins a Ribes de Freser. Va ser allà on un dels pares els esperava i, posteriorment, van marxar cap a casa.
