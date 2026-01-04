Mesura pionera
Les famílies en risc de perdre els fills tindran advocat de franc
Fins ara, els progenitors només rebien assessorament del torn d’ofici quan la DGPPIA (l’antiga DGAIA) havia dictat una resolució i el cas s’havia judicialitzat.
Germán González
El Departament de Justícia i el Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC) han creat un nou mòdul específic d’advocacia d’ofici per garantir que les famílies afectades per un expedient administratiu de desemparament tramitat per la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i a l’Adolescència (DGPPIA, que és l’antiga DGAIA) tinguin assistència jurídica gratuïta des de l’inici del procés. És una decisió pionera perquè les famílies tinguin acompanyament legal quan s’enfrontin a una situació que els pugui comportar perdre la guarda o tutela dels fills menors, "una situació especialment sensible i complexa", remarquen Justícia i el CICAC. La mesura també té el suport del Departament de Drets Socials, del qual depèn la DGPPIA.
Fins ara, les famílies sotmeses a un procés de desemparament només tenien dret a un advocat del torn d’ofici a partir del moment en què el cas es judicialitzava, és a dir, una vegada que la DGPPIA dictava la resolució administrativa, que es podia recórrer davant els jutjats contenciosos administratius. Durant tota la fase administrativa prèvia, les famílies no disposaven de cap acompanyament lletrat gratuït, malgrat la transcendència de les decisions que s’adopten i que fins i tot els pot comportar la retirada de la tutela del menor. Per això ara tindran advocat gratuït des de l’inici del procés.
A Catalunya, un infant o un adolescent es considera que es troba desemparat quan els seus pares o tutors legals estan impossibilitats per exercir les funcions de guarda o quan les exerceixen amb perill greu per al menor, quan s’aprecia qualsevol forma d’incompliment o exercici inadequat dels deures de protecció establerts per les lleis per a la guarda dels menors o quan el menor presenta signes de maltractaments físics o psíquics, d’abusos sexuals o d’explotació.
Drets garantits
El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, destaca que aquesta mesura "és un pas molt rellevant en la garantia dels drets de les famílies i dels nens, perquè introdueix l’acompanyament jurídic des del primer moment en un procediment especialment delicat". Espadaler remarca que l’objectiu d’aquesta mesura és "assegurar que cap família afronti tota sola un procés administratiu de gran complexitat i impacte personal, i reforçar la seguretat jurídica i la qualitat de les decisions que es prenen".
El president del Consell de l’Advocacia Catalana, Rogeli Montoliu, remarca, per la seva banda, que la incorporació de l’advocacia d’ofici en aquesta fase "corregeix una anomalia del sistema que deixava les famílies sense defensa en un moment clau del procediment".
Montoliu assegura que en aquests processos "l’advocacia no pretén substituir ningú, sinó garantir que el procediment es construeixi des del primer moment amb contradicció, informació i drets", i ha destacat que aquesta mesura "enforteix el sistema de protecció a la infància perquè fa les decisions més sòlides, més garantistes i jurídicament més robustes".
El nou servei permet la intervenció d’un professional del torn d’ofici tant a l’expedient previ al desemparament com a la sol·licitud de revisió del desemparament per canvi de circumstàncies, sempre que es compleixin els requisits establerts per la llei d’assistència jurídica gratuïta. Cada actuació es compensarà per un import de 100 euros.
Dotació econòmica
Per al desplegament d’aquest nou dret, la Conselleria de Justícia ha previst una dotació econòmica total de 90.000 euros per a l’any 2026, que es vehicularà a través del conveni firmat ara amb el CICAC. Justícia assenyala que aquest acord és "clau" per poder fer possible la prestació efectiva d’aquest servei mitjançant la xarxa d’escoles de l’advocacia i els professionals del torn d’ofici.
El conveni amb el CICAC també estableix el reforç de la formació especialitzada dels professionals del torn d’ofici que intervindran en aquests casos per assegurar que es porti a terme una atenció jurídica adequada a la complexitat dels expedients de protecció a la infància. Justícia i el CICAC remarquen que la mesura comporta "un canvi estructural en les garanties jurídiques de les famílies afectades, i fa possible que disposin, per primera vegada, d’un acompanyament legal gratuït durant tot el procediment administratiu, per reforçar així la protecció dels drets dels infants i adolescents".
