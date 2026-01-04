Previsió meteorològica
Catalunya activa avisos per nevades, fred i vent a diverses comarques el dia dels Reis
DIRECTE | Borrasca Francis, en directe: última hora del fred, la neu i les pluges a Catalunya i resta d’Espanya
Guillem Ortu
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha anunciat aquest diumenge que activarà avisos per situació meteorològica de perill a diverses comarques durant els dies vinents. No només la neu serà protagonista, sinó que les baixes temperatures que les promouran i tant el vent com l’onatge també cobraran importància en diferents punts del territori català fins dimarts vinent, el dia dels Reis. Així ho ha comunicat aquest servei autonòmic a través d’un fil de publicacions a les xarxes, on es pot observar que tots els avisos són, de moment, moderats (nivell groc).
La borrasca Francis configurarà la inestabilitat que marcarà el tancament d’aquesta setmana i l’inici de la següent. Serà l’entrada d’una massa d’aire fred pel nord de la comunitat, al Pirineu, cosa que provocarà una caiguda generalitzada de les temperatures. De fet, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, va comparèixer dissabte per anunciar que activarien el pla Neucat. Amb tot, aquest diumenge ha tornat a atendre els mitjans per informar d’una rebaixa en la intensitat de les nevades, tot i que avisa que «ens entrarà fred intens» al llarg dels pròxims quatre o cinc dies.
Baixada generalitzada de les temperatures: pràcticament tot Catalunya sota avís
Mitjans i agències especialitzades fa dies que es fan ressò d’una baixada dels valors que finalment es materialitzarà aquest diumenge. Les comarques pirinenques han sigut les primeres a notar aquest decrement, que al llarg de les pròximes hores es traslladarà a la Catalunya Central. Per això, de cara a dilluns, Meteocat ha actualitzat els avisos per nevades i fred, afectant fins i tot zones del litoral i prelitoral català.
«La cota de neu se situarà al voltant dels 200 metres a l’oest de la depressió Central i al terç sud, tot i que localment hi podrà haver nevades en qualsevol cota d’aquests sectors. A la resta del territori, la cota se situarà entorn dels 400 metres, si bé a partir d’aquest migdia pujaran a 600 metres», segons la predicció més recent de l’esmentat servei. Només les comarques de l’extrem sud i nord-est, així com Tarragonès, Baix Penedès i Garraf, no es mantindran sota avís per fred dimarts.
Es pot recordar que Protecció Civil va instar la població a avançar la tornada per la cavalcada de Reis, ja que la borrasca arribarà al seu punt àlgid dilluns a la nit i matinada de dilluns.
Avisos per vent i onatge
També el vent cobrarà protagonisme a mesura que avancin les hores. Això sí, les fortes ratxes estaran molt més concentrades que el fred i les precipitacions, afectant únicament les comarques de l’extrem nord-est, concretament a l’Alt Empordà, on dilluns s’activarà un avís groc per aquesta motiu.
Com a conseqüència, la previsió de fort onatge prevista tant per dilluns com per dimarts a la costa de l’Alt i Baix Empordà ha provocat que s’activin avisos per l’estat del mar.
