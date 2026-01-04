Mobilitat
"La nova llei del taxi està feta a mida de BCN"
La FEAT, el principal lobby del transport a Tarragona, lamenta que no s’hagi tingut en compte "el territori" al redactar l’esborrany de norma que pretén erradicar els VTC urbans.
A Tarragona no s’espera que la nova regulació tingui una especial incidència en el taxi
Jan Magarolas
"Sigui el que sigui el que passi a Barcelona amb la nova llei del taxi, dubto molt que a Tarragona arribem a notar cap conseqüència". Així de directe es mostra José Luis Aymat, secretari general i director de la Federació d’Autotransport de Tarragona (FEAT), la plataforma més important de transportistes del Camp de Tarragona, davant l’aprovació, prevista per al 2026, de la norma reguladora que pretén erradicar els VTC (vehicles de transport amb conductor) urbans i reservarà el servei únicament al taxi.
En aquest cas, assegura, la distància no és només geogràfica. La realitat de les àrees metropolitanes de Tarragona i Barcelona difereix en densitat de població, capitalitat econòmica, atracció de turistes i organització d’esdeveniments internacionals, entre molts altres temes. Per aquest motiu, Aymat s’atreveix a vaticinar que la incidència del nou text legal serà efectiva només a la capital catalana i el seu entorn: "Aquesta llei està feta a mida per a Barcelona".
El representant del lobby del transport lamenta que "la redacció s’ha fet només amb aportacions dels taxistes de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), juntament amb els polítics i Élite Taxi", però que no ha comptat amb l’opinió dels professionals de fora de la capital. "Al territori no ens han donat ni l’oportunitat", afegeix a la crítica.
La FEAT es mostra expectant sobre la lletra petita que tindrà la llei i admet que encara no sap com posicionar-se: "De moment, ho veig com una manera de blindar el taxi tradicional i això està bé, però tampoc està clar que acabi sent tot com demana Élite Taxi". La tramitació de la llei inclourà nombroses compareixences d’afectats, entre els quals podrien incloure’s representants de Tarragona, Lleida i Girona.
Unes 500 llicències
L’acumulació monumental de vehicles amb els colors groc i negre, característica dels taxis de Barcelona, és una imatge difícil de veure al Camp, fins i tot a prop d’estacions, hospitals o el mateix aeroport de Reus. La diferència no és només estètica. A Tarragona els taxis llueixen tots el color blanc amb l’escut i la bandera de cada ciutat en diagonal, i de vegades amb publicitat d’alguna discoteca de Salou. A la pràctica, el contrast més significatiu és que l’ús del taxi és inferior. A tota la província hi ha aproximadament 500 llicències de taxi, tan sols una petita part de les 14.600 que hi ha a tot Catalunya. D’aquestes, Barcelona i la seva àrea metropolitana en reuneixen més de 10.500.
Potser per això, el sector del taxi fora de l’àrea metropolitana s’ha mostrat reticent a l’hora de pronunciar-se en públic sobre la llei, apuntant que la "importància és a Barcelona".
L’Agrupació Radio Taxi, l’empresa més important que opera a la ciutat de Tarragona, va declinar la petició d’aquest diari perquè expressés la seva opinió sobre aquest assumpte i va al·legar un canvi immediat en la seva direcció i problemes amb l’assemblea per unes anteriors declaracions en mitjans de comunicació. "La relació amb els VTC i la nova llei són temes molt delicats", es limita a respondre un portaveu de Radio Taxi.
Un ús exclusiu
De la mateixa manera, el sector dels VTC també és molt més reduït a Tarragona que a Barcelona i ocupa un nínxol molt específic: "Aquí responen a la demanda de clients prèmium i conductors professionals; els VTC per al públic general s’han centrat més en Barcelona". Aymat es refereix al sector de les limusines i el transport de luxe tarragonins. Les poques empreses de VTC que han operat els últims anys a la zona o són petites o bé ja han desaparegut.
Amb aquest context, el director de la FEAT assegura que hi ha taxis "més que suficients" per cobrir la demanda de Tarragona i el Camp, molt lluny del repte que se li presenta a Barcelona, amb un servei ja tensionat per si mateix, i davant una futura llei que planteja una eliminació gradual dels VTC urbans. "Per això, la llei tindrà una incidència relativa a Tarragona, almenys de manera immediata, tot i que qui sap si en el futur una empresa potent de lloguer de vehicles vol venir a instal·lar-se", resumeix.
El debat real a Tarragona és un altre: el preu. La ciutat va ser durant anys l’urbs amb els taxis més cars d’Espanya, segons l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU). Tot i que no hi ha dades més recents, Aymat reconeix que la situació no ha canviat gaire. "És un preu raonable al servei que es dona i a les hores que s’hi dediquen, similar a altres feines", defensa el director de la plataforma de transportistes de Tarragona, que es pregunta: "En altres llocs d’Espanya els taxistes han de treballar 14 hores per guanyar el que aquí guanyem en 8 hores, ¿qui vol treballar tant?".
Iniciativa pionera a Salou
L’únic moment en què el sector del taxi de la província de Tarragona es veu tensionat és en l’època alta del turisme, quan municipis com Salou, la Pineda i Cambrils s’omplen durant els mesos d’estiu i el taxi apareix com una alternativa atractiva al transport públic.
En aquest cas, Aymat reconeix un punt de "tensió", i no pas de saturació, tot i que assenyala la iniciativa pionera dels taxis estacionals de l’Ajuntament de Salou. La Setmana Santa passada, aquesta població de la Costa Daurada es va convertir en la primera de Catalunya en concedir llicències temporals a taxistes, amb l’objectiu de donar resposta a l’alta demanda puntual que suposa el turisme.
Inicialment, es va fer la prova amb cinc vehicles i per a la temporada d’estiu ja s’havien convertit en 45. Aquesta localitat, que arriba a rebre fins a vuit milions de turistes en només uns quants mesos, buscava un model flexible i sostenible i, alhora, mostrar-se com una ciutat capdavantera de la modernització de la mobilitat urbana i turística. En aquest sentit, Aymat valora molt positivament la mesura: "Hem de donar un bon servei a la ciutadania i a la gent de fora, així que no ens hem de permetre el luxe de tenir gent esperant els taxis quan en tenim de sobres".
