Pedro A. Martínez, professor de Matemàtiques: "Un infant o algú de 70 anys pot aprendre matemàtiques amb el manga"
Pedro Martínez, docent d’institut i del grau de Magisteri, és autor de ‘Mathland: el enigma del talismán aritmético’, un manga per enamorar-se de les matemàtiques; la traducció al català la publicarà l’editorial Devir.
Helena López
Un manga matemàtic. ¿Com neix ‘Mathland: el enigma del talismán aritmético’?
De la meva afició pel manga i pel còmic des que era molt jove. Quan vaig començar la carrera de matemàtiques, ja em passava pel cap com m’hauria agradat haver après matemàtiques a l’institut utilitzant el còmic. A partir d’aquesta il·lusió que tenia al cap, durant tota la meva formació com a matemàtic he anat desenvolupant aquesta història.
Ve de lluny, veig.
Sí, a més, soc aficionat a dibuixar. Quan vaig trepitjar una aula com a docent per primer cop em vaig llançar a fer jo els meus dibuixets i veure quina reacció tenia l’alumnat, si estava més receptiu a l’aprenentatge del que volia transmetre.
¿Els dibuixava a la pissarra?
No, no. Jo feia els meus còmics en paper i els portava després a classe. Vaig treballar amb ells els conceptes matemàtics i vaig veure que tenien bona acollida.
¿Per a qui diria que està pensant llavors el còmic?
El còmic és un material que es pot utilitzar des de cinquè o sisè de primària fins als primers cursos de secundària, però el pot llegir fins a una persona de 70 anys. Segons l’edat amb què llegeixis, veuràs unes matemàtiques o d’altres. És a dir, com més matemàtiques sàpigues, més coses trobaràs, perquè hem amagat moltes matemàtiques al llarg de tot el còmic. Hi ha coses més evidents que d’altres. En funció del que saps o el que has arribat a emprendre, veuràs unes coses o d’altres.
¿Pot ser una bona lectura per a famílies, també?
¡I tant! La lectura és una cosa que es pot fer en família. El que més m’emociona d’haver publicat aquesta obra és quan un pare o una mare em diu: Mira, totes les nits llegim un capítol del manga. Ens encanta, tant a mi com al meu fill. És una mica el fet de crear també llaços familiars al voltant de la lectura. I si a sobre aprens matemàtiques, ja és meravellós.
Un dels temes que tracta el manga, tant per als pares com els fills, és l’ansietat matemàtica. ¿En què consisteix?
Són aquestes emocions que moltes vegades bloquegen gran part dels alumnes per aquesta por que han anat adquirint cap a la matèria. Es tracta de fer arribar a l’alumnat el missatge que sí, efectivament, les matemàtiques són una matèria complexa, però que no han de ser necessàriament per a gent privilegiada.
¿Com es pot combatre l’ansietat matemàtica?
Facilitant l’accés a aquest coneixement perquè l’alumne sigui capaç de veure que hi pot arribar, que no és impossible.
¿En quines edats funciona millor, treballar les mates així?
Jo veig més receptivitat en sisè de primària i primer cicle d’ESO. Són edats en les quals encara els agrada molt llegir còmic.
