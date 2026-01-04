ELS RIGORS DE L’HIVERN
Protecció Civil activa el pla Neucat i demana avançar la tornada a casa
Les previsions mostren que demà al matí serà el moment més complicat de l’episodi de neu, coincidint amb una jornada d’alta mobilitat per les cavalcades de Reis.
Segons el Meteocat, el risc més fort és a la Catalunya central per sobre dels 400 metres
Daniela Cabeza
Protecció Civil de la Generalitat va activar ahir l’alerta del pla Neucat davant la previsió de nevades en bona part de Catalunya durant la nit d’avui i especialment el matí de demà. Aquesta decisió es va prendre després de la reunió que va tenir el comitè tècnic del pla, convocada en el CECAT (Centre de Coordinació Operativa de Catalunya), en el Departament d’Interior, per seguir l’evolució de la borrasca Francis i l’entrada d’aire fred d’origen europeu.
"Acabem de tenir el comitè tècnic del pla Neucat, perquè les previsions que tenim indiquen que, amb aquesta situació meteorològica, tindrem precipitacions que ens puguin provocar nevades en alguns punts del territori", va explicar la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, en la roda de premsa posterior a la reunió.
Nevades irregulars
Segons va detallar Solé, es tracta d’un episodi de neu generalitzat però irregular. "Seran nevades de manera extensa, però molt disperses, i a cotes baixes, que caldrà anar seguint", va assenyalar, indicant que el moment de més afectació s’espera entre aquesta nit i demà al matí, i possiblement fins a la tarda. Les principals zones de vigilància són la Catalunya Central i el prelitoral i litoral de Barcelona i Tarragona.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC-Meteocat), l’episodi ha sigut catalogat amb un grau de perill 3 sobre 6 per neu, segons l’avís activat per demà. El llindar representatiu que es pot superar és de més de dos centímetres de neu per sobre dels 400 metres, tot i que la cota de neu podria descendir de manera notable. A l’oest de la Depressió Central i el terç sud, la cota podria situar-se puntualment als 0 metres, mentre que a la resta de la zona avisada rondaria els 200 metres. En àrees del nord del prelitoral i de l’oest de la Depressió Central, la cota se situaria al voltant dels 400 metres, i per sobre dels 600 metres podrien acumular-se fins a 5 centímetres. També l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) va emetre ahir un avís en el mateix sentit: acumulacions de fins a cinc centímetres, amb més probabilitat a la província de Lleida i les muntanyes de l’interior de Tarragona.
Quant a les espessors, la subdirectora de Protecció Civil va remarcar que no es preveuen grans acumulacions, tot i que sí possibles afectacions a la mobilitat. "No ens han dit que siguin gruixos importants, ens han parlat de 5 centímetres a cota 400 i en cotes més baixes, potser 2 centímetres", va precisar, afegint que "en alguns punts pot ser que nevi però no arribi a quallar, tot i que puntualment sí que podria passar".
Avançar desplaçaments
Protecció Civil va demanar a tota la ciutadania extremar la prudència a la carretera i, si és possible, avançar els desplaçaments que estan previstos per demà. "Si es pot preveure i podem avançar la tornada, millor, perquè durant el matí de dilluns serà el moment en què es produiran aquestes precipitacions de neu més generals", no va dubtar a recomanar Solé.
També va insistir en la importància de circular preparats. "Hem d’anar ben equipats a les carreteres, amb el combustible ple i el telèfon mòbil carregat", va recordar, i va aconsellar utilitzar preferentment les vies principals, ja que "són les vies en les quals és més fàcil que es pugui fer la neteja".
A més de la neu, es preveu vent i alteració marítima, especialment a l’Empordà. "Hi podria haver onades de fins a 2,5 metres a l’Alt i el Baix Empordà", va indicar.
La subdirectora també va alertar d’un descens notable de les temperatures a partir de demà. "L’entrada d’aire gèlid ens portarà fred intens durant uns quants dies", va explicar. L’Aemet espera que al Pirineu s’arribin als -10ºC.
Finalment, en relació amb les cavalcades de Reis, va apel·lar a la coordinació amb els municipis. "Demanem que els Ajuntaments estiguin atents a la meteorologia i vigilin quina és la situació del seu municipi per tal de poder portar a terme aquesta activitat amb més seguretat", va indicar.
