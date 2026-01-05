Paleontologia
Caminant abans de temps
Una nova anàlisi de les restes fòssils de ‘Sahelanthropus tchadensis’, un homínid africà que va viure fa més de set milions d’anys, revela que estava anatòmicament adaptat a caminar sobre dues cames. És a dir, el bipedisme podria haver arribat molt abans del que es pensava.
El bipedisme va permetre alliberar les mans per a altres tasques i ampliar el seu camp de visió
Les restes de ‘Sahelanthropus’ es van descobrir al desert de Djurab, al Txad, el 2001
El poder caminar també ens va deixar com a herència problemes d’esquena i parts dolorosos
Valentina Raffio
Hi ha una incògnita que fa més d’un segle que ronda en els centres de paleontologia i que, tot i que potser a priori no ho sembla, té una implicació clau per a la nostra espècie. I és la pregunta de qui va ser el primer homínid a posar-se dret i a aprendre a caminar alçat sobre dues cames. Perquè gràcies a això vam poder alliberar les mans, transformar la nostra anatomia (per bé i per mal, valgui dir-ho) i canviar la manera en què ens relacionàvem amb l’entorn fins a convertir-nos en el que som. Segons ha anunciat la revista Science Advances, un equip de científics ha reunit un nou paquet d’evidències per atribuir aquest mèrit a Sahelanthropus tchadensis, un homínid que va viure fa més de set milions d’anys a l’actual desert de Djurab, al nord del Txad. Les restes (pertanyents a set individus, inclòs un crani que va ser batejat com a Toumaï), van ser descobertes a principis d’aquest segle.
Fa molt que els científics afirmen que aquest primat, que destaca com un dels homínids més antics descoberts fins ara, podria situar-se molt a prop del "punt de separació evolutiva" entre els ximpanzés i els humans. Però el que ningú havia aconseguit demostrar és si caminava dret o no. En l’estudi publicat divendres passat, els científics aporten una anàlisi d’un fèmur i dos cúbits parcials atribuïts a aquest homínid i, amb tot això, afirmen que l’animal reunia "característiques anatòmiques compatibles amb la locomoció bípeda". La principal novetat és la identificació d’un tubercle femoral, punt d’inserció del lligament i un element clau per estabilitzar el maluc durant la marxa. També es confirma la presència d’altres característiques com l’antetorsió del fèmur i un patró muscular gluti apte per caminar sobre dues potes.
El treball, liderat per Scott Williams, del Departament d’Antropologia de la Universitat de Nova York, sosté que el Sahelanthropus no només podia posar-se dret, sinó que estava anatòmicament adaptat per desplaçar-se sobre dues cames. En cas de confirmar-se, la notícia podria revolucionar els debats sobre aquesta qüestió, ja que demostraria que la bipedestació hauria sorgit molt abans del que es pensava, en un primat amb cervell petit i aspecte clarament simiesc. No va ser l’augment del cervell el que ens va portar a caminar drets, sinó que potser va passar just al revés. "La nostra anàlisi suggereix que el bipedisme va evolucionar aviat en el nostre llinatge i a partir d’un ancestre que s’assemblava molt als ximpanzés i bonobos actuals", assenyala Williams.
Avantatges i desavantatges
El debat sobre quan i com va sorgir el bipedisme no és fútil. Des del punt de vista evolutiu, el fet de caminar drets va transformar el cos dels nostres avantpassats perquè, per exemple, amb el canvi de posició la pelvis es va haver d’escurçar i eixamplar, la columna va adoptar curvatures en forma de S, el fèmur es va inclinar cap a dins, els peus van perdre la seva funció prènsil i els músculs del maluc i els glutis van assumir un paper central en l’equilibri. Caminar sobre dues potes va alliberar les mans, cosa que va permetre transportar aliments, fabricar i utilitzar eines i, molt més tard, manipular l’entorn de manera sistemàtica. La posició vertical ens va permetre elevar el cap, ampliant el camp visual i facilitant la detecció de recursos i depredadors. I tot això va ajudar, a la llarga, a transformar-nos en el que som. Però amb alguna conseqüència no desitjada.
Costos fisiològics
Es diu que la bipedestación va implicar costos anatòmics i fisiològics importants que encara avui arrosseguem. A l’abandonar la postura quadrúpeda, la columna vertebral, que originalment estava "dissenyada" per a un cos horitzontal, es va veure obligada a suportar el pes de tot el tronc en vertical. Per això, segons apunten algunes veus, qüestions com els dolors lumbars, hèrnies discals i problemes posturals són, en gran manera, el llegat evolutiu d’aquell canvi. La pelvis, adaptada per estabilitzar la marxa bípeda, es va estrènyer en la seva part inferior, cosa que va convertir els parts en processos dolorosos (sobretot perquè va coincidir amb el desenvolupament cerebral dels nostres avantpassats i l’arribada de cries amb caps més grans). Fins i tot el peu humà, especialitzat en la propulsió i el suport, va perdre la versatilitat prènsil que caracteritza els grans simis, reduint la nostra capacitat per moure’ns amb facilitat en els arbres.
Però llavors ¿podem donar les culpes o, segons es vegi, donar les gràcies al Sahelanthropus per haver sigut el primer a posar-se dret? Per a molts especialistes, la resposta continua sense estar del tot clara. En declaracions al Science Media Centre España, el paleontòleg José-Miguel Carretero Díaz, director del Laboratori d’Evolució Humana de la Universitat de Burgos, afirma que és complicat definir aquest homínid com el primer bípede absolut i que, de fet, és més prudent dir que aquest avantpassat va ser "un bípede facultatiu, és a dir, un quadrúpede arbori que tenia la facultat de moure’s a terra sobre les dues cames amb una certa facilitat". Una visió similar sosté Josep Maria Potau Ginés, de la Universitat de Barcelona (UB), que remarca que, tot i que les noves evidències anatòmiques són rellevants, estan basades en restes incompletes i han d’interpretar-se amb cautela.
