"ChatGPT: ¿és veritat que els Reis són els pares?"
Per internet o per l’entorn, els nens acostumen a descobrir el secret entre els 7 i els 10 anys. Els experts recomanen entendre que s’hagin pogut enfadar.
El 12% dels nens de fins a 5 anys passen més de dues hores diàries davant les pantalles
Helena López
Amb només 6 anys, el Martí va posar fa uns dies enrere la mare contra les cordes. "El Biel i el Bernat m’han dit a l’hora del menjador que els Reis són els pares: busca-ho al mòbil", va dir, enfadat, sortint de l’escola. Després d’empassar-se saliva, l’Alba va respondre al seu fill gran que no havia de fer cas de tot el que li deien els nens al col·le.
La resposta no va convèncer el Martí, que va insistir. "Doncs pregunta-ho al ChatGPT, a veure què diu". Suor freda. "Si no has de fer cas de tot el que sents al col·le, encara menys del que diu el ChatGPT", va mirar d’esquivar l’envestida. "Sí, però pregunta-l’hi igualment, que les coses que hi busques tu sí que te les creus". La mare, per un instant, va maleir haver educat tan bé el seu fill.
L’Alba no està sola. El Martí tampoc. Ni el Biel ni el Bernat. A l’evidència de les botigues atapeïdes cada desembre, la gent portant bosses i rotllos de paper de regal i els inoportuns comentaris de la tia àvia, a la màgia de Nadal s’hi ha sumat un altre perillós enemic: saber que els pares tenen sempre un mòbil a la mà on troben totes les respostes.
Malgrat que fa ja un any, el desembre del 2024, el comitè d’especialistes convocat pel Ministeri de Joventut i Infància per traçar un pla de protecció infantil digital recomanava als pares dels nens menors de 6 anys no utilitzar pantalles en presència seva, qui estigui lliure de culpa que tiri la primera pedra.
La pregunta correcta
L’Alba hi és sempre, però no és perfecta i utilitza el mòbil probablement massa en presència del Martí, de manera que el petit sap que aquest aparell és capaç de trobar en segons la lletra de l’última cançó d’Aitana. ¡Com no ha de saber això dels Reis!
La part positiva del domini del mòbil d’aquesta mare mil·lennista és que, ràpida de reflexos, sap la importància que té el prompt (una instrucció en un programa d’intel·ligència artificial) i sap fer al ChatGPT la pregunta correcta. "Hola, ChatGPT. Soc el Martí i tinc 6 anys. Al col·le m’han dit que els Reis són els pares. ¿És veritat?".
"Hola, Martí. Gràcies per explicar-m’ho. Hi ha una cosa important que has de saber: els Reis d’Orient són una història molt especial i màgica que s’explica des de fa moltíssims anys. A molta gent li agrada viure-la com si fos real, perquè proporciona il·lusió, alegria i ganes de compartir. També és veritat que els pares i les mares ajuden perquè sigui màgia: preparen els regals, escriuen les notes i es cuiden que tot surti bé. Ho fan perquè s’estimen molt els fills i els encanta veure’ls somriure. Així que pots pensar això: la màgia dels Reis existeix perquè hi ha persones que la fan possible amb afecte. Si estàs una mica confós o trist pel que t’han dit al col·le, això és normal. Pots parlar-ne amb la família", respon el ChatGPT.
L’Alba ho llegeix al fill, se salta la part de "com si fos real" i posa èmfasi en el fet que "la màgia dels Reis existeix" i que "als pares els encanta veure somriure els fills". Per aquest any, l’Alba convenç el Martí. Una altra cosa és quan la mateixa criatura agafa el mòbil directament. Segons l’Enquesta de Salut d’Espanya del 2023, l’ús de pantalles és significatiu fins i tot entre els més petits, menors de 5 anys: el 12% dels nens d’entre 0 i 4 anys passa més de dues hores diàries davant les pantalles.
Tant si ho confirmen per internet com per l’entorn, una vegada els nens tenen clar qui són en realitat els Reis, cosa que sol passar entre els 7 i els 10 anys, els experts recomanen parlar-hi, entendre que s’hagin pogut enfadar i fer-los partícips de la màgia nadalenca per allargar la il·lusió i protegir als germans petits.
