Intervencions a la frontera
França alerta de l’augment de la violència dels contrabandistes de tabac a la Cerdanya
La Gendarmeria ha confiscat en un sol cap de setmana més de 350 quilos a la frontera amb Andorra
L’Estació del Nord i l’aeroport de Barcelona, nous epicentres del contraban de tabac cap a Europa
Miquel Spa
En les últimes setmanes, la brigada de duanes de Perpinyà ha vist incrementada l’activitat de contraban de tabac procedent d’Andorra a la zona de la Cerdanya i l’Ariège. Les patrulles policials han intervingut un total de 325,2 quilos de cigarrets i 41,55 quilos de tabac a la Cerdanya en tan sols un cap de setmana, a prop de la frontera amb Andorra, segons han informat diversos mitjans de comunicació francesos, com France 3 i L’Indépendant.
Les confiscacions es van produir en diverses intervencions sobre vehicles, algunes en condicions complicades després que els conductors intentessin forçar els controls i fugir.
Segons els informes de la brigada, els agents van haver d’actuar amb mesures de seguretat addicionals, incloses barreres «stopstick» per punxar els pneumàtics dels vehicles que intentaven fugir. Una vegada detinguts, els cotxes van ser registrats i la mercaderia confiscada immediatament.
Les intervencions evidencien un augment del contraban de tabac amb destinació a l’Estat francès, especialment a la zona de la Cerdanya i l’Ariège. Els productes de tabac a la frontera amb Andorra són gairebé tres vegades més barats que al mercat francès, cosa que fomenta aquestes xarxes de tràfic organitzat. Des de començament d’any, la brigada ja ha intervingut més de tres tones de productes similars, inclosos 240 quilos recuperats el mes d’octubre passat.
Aquestes actuacions confirmen, segons els mitjans francesos, la presència de múltiples xarxes de contraban actives a la regió i remarquen la dificultat de controlar els passos fronterers pròxims a Andorra, especialment en zones remotes de muntanya com la Cerdanya.
Així mateix, els gendarmes que patrullen l’eix fronterer han constatat un augment de la violència per part dels contrabandistes, amb conductes com negar-se a obeir els controls, fugides a gran velocitat i maniobres per evitar la detenció. Les forces de seguretat han hagut d’utilitzar barreres o altres dispositius per aturar vehicles i han registrat situacions en les quals els individus implicats van posar en perill altres usuaris de la via.
Les operacions, que continuen de manera regular, reflecteixen la cooperació entre diferents cossos policials per fer front a les xarxes de contraban, però també il·lustren les dificultats de controlar un fenomen que es manté actiu malgrat el reforç de la vigilància i dels mitjans desplegats.
Pla de xoc a Andorra
La tardor passada, la ministra de Justícia i Interior d’Andorra, Ester Molné, i el ministre de Finances, Ramon Lladós, van presentar a Pas de la Casa un nou pla de xoc per combatre el contraban de tabac i reforçar la seguretat a la localitat fronterera. Segons el Govern andorrà, l’objectiu del programa era minimitzar l’arribada de bandes organitzades procedents del sud de França i de la Catalunya Nord dedicades al contraban de tabac i que generaven una percepció d’inseguretat ciutadana.
Molné va afirmar que no es podia permetre posar en risc la convivència ni la reputació del país, mentre que Lladós va assenyalar que el contraban afectava la seguretat, els ingressos públics i la imatge de l’Estat. La primera mesura anunciada va ser la modificació del Codi Penal per crear un nou delicte menor que penalitzés l’entrada i sortida del país per punts fronterers no habilitats més d’una vegada en un període de vint-i-quatre hores amb la intenció d’acumular mercaderia sensible, amb penes de fins a dos anys de presó.
A més, es va modificar la llei de mercaderies sensibles per incrementar les sancions als comerciants que incomplissin les normes antifrau i permetre ajustar, per reglament, la franja horària per a la venda i el transport de tabac. També es va formar el personal dedicat a la venda de tabac i es va afavorir l’intercanvi d’informació sobre les vendes entre comerciants, fabricants i l’administració, a més d’altres mesures per mantenir un control reforçat de la comercialització del tabac.
De forma immediata, mentre es comprovava l’eficàcia de les mesures, es va establir una moratòria per a la concessió de noves llicències de venda de tabac a Pas de la Casa. El Govern va incrementar els efectius de les forces de l’ordre i de duanes, i va reforçar el dispositiu de seguretat fins a la convocatòria d’un nou procés de selecció d’agents, incorporant també controls mòbils a la frontera amb França.
En aquell moment es van seleccionar vuit agents de les forces de l’ordre i, abans de final d’any, estava previst convocar un nou concurs per a quinze places més, que sumarien un total de vint-i-tres nous agents i permetrien crear un grup fix a Pas de la Casa per controlar el contraban. Quant al cos de duanes, es preveia la selecció de quinze nous agents, cinc dels quals treballarien en el grup antifrau. El director de les forces de l’ordre d’Andorra, Bruno Lasne, i la directora adjunta de duanes, Vanesa Garcia, van destacar la importància de la coordinació entre cossos per actuar amb eficàcia, especialment després del reforç a Pas de la Casa.
