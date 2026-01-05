L’interès per ser taxista a BCN arriba al nivell màxim en 10 anys
L’any passat es van examinar més de 4.000 conductors. Només uns 1.400 candidats van obtenir les credencials, un nombre insuficient per a l’oferta d’ocupació actual.
Glòria Ayuso
L’interès per ser taxista està en els nivells més alts de l’última dècada. Els candidats a les proves d’accés a la professió s’han incrementat de forma destacada des del 2023. Si abans de la pandèmia entre 2.300 i, a tot estirar, 3.400 persones s’inscrivien cada any per obtenir les credencials de conductor, ara aquesta xifra supera àmpliament les 4.000 inscripcions anuals.
L’Institut Metropolità del Taxi (IMET) va fer l’any passat fins a set convocatòries, que van registrar 4.400 inscrits, a les quals finalment es van presentar 4.050 aspirants entre totes. El 2025 van aconseguir superar-les i obtenir l’acreditació 1.375 candidats. És a dir, que es van aprovar prop d’una tercera part dels exàmens. Tant els candidats com el sector del taxi constaten a EL PERIÓDICO que una vegada s’ha superat l’examen s’obté feina com a conductor de manera immediata.
Ara bé, ¿com són aquestes proves? La gran diferència avui dia per poder accedir a conduir un taxi o un VTC està en les proves d’accés. L’IMET convoca els exàmens que de manera obligatòria han de superar els aspirants que vulguin disposar de les credencials per poder accedir a la professió de taxista a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Tot i això, el text de la futura llei del taxi que tramita actualment el Parlament indica que també els conductors de VTC hauran de superar unes proves de coneixement semblants a les que s’exigeixen als taxistes.
La realitat és que els conductors van molt buscats. En requereixen tant les empreses amb flotes de vehicles com els taxistes autònoms que miren de treure un profit més gran del seu vehicle doblant el torn a través d’un conductor contractat. De manera que s’ofereixen nombroses facilitats per obtenir les credencials. Cada aspirant pot fer tres exàmens consecutius, sense haver de repetir els blocs aprovats. En una eventual quarta convocatòria sí que haurà de tornar a fer la prova completa. Aquest any, als exàmens celebrats al març, al maig, al juliol, a l’octubre i al desembre l’IMET hi ha afegit dues convocatòries més al gener i al setembre dirigides exclusivament a persones que ja s’havien presentat a una prova anterior però no havien obtingut l’acreditació i examinar-les ara només de les parts no aprovades.
Com a fórmula per solucionar la falta de conductors, diversos centres adscrits a empreses de flotes de taxis ofereixen de franc la formació preparatòria per a les proves i l’abonament de les taxes per a l’examen. Costen 129 euros, que es redueixen a 42 per a persones a l’atur de més 45 anys.
Ernesto Coscojuela, de 61 anys, va superar l’examen al novembre. Després de 30 anys treballant per a l’hostaleria i gairebé dos anys conduint un VTC, va decidir passar-se al taxi a la recerca de més bones condicions laborals. El dia de l’examen va coincidir amb 30 aspirants més. La prova, amb 80 preguntes, s’estructura en tres blocs: un sobre normativa, tarifes i coneixement de la professió, un altre sobre coneixement del territori i un altre, finalment, sobre comunicació en català i castellà.
Convalidació
"En l’examen de comunicació, t’ofereixen tres possibles respostes: has de ser molt dolent per no encertar-la", diu. El de coneixement de la llista de carrers se centra sobretot en l’Eixample. "Si has conduït per Barcelona, no costa gaire", puntualitza Coscojuela.
Ell no va haver de fer aquest examen. Les persones que puguin acreditar que ja han conduït durant un any un VTC i en faci més de 15 que estan empadronades a l’Àrea Metropolitana de Barcelona queden alliberades de la part que avalua el coneixement de la llista de carrers.
Per accedir a les proves també fa falta acreditar un coneixement mínim dels dos idiomes oficials. Els conductors procedents d’un país llatinoamericà han de tenir el nivell A2 de català. Els procedents d’un país en què no es parla ni el català ni el castellà han d’acreditar l’A2 de català i el B1 de castellà, o a la inversa. Es tracta d’un punt que s’endurirà amb la nova llei: el text que han registrat al Parlament el PSC, Junts, ERC, els Comuns i la CUP preveu que s’exigeixi el B1 de català en tots els casos, si bé ERC i Junts han anunciat esmenes per elevar-lo al B2.
- Supervivent de l'incendi a l’estació d’esquí suïssa de Crans-Montana: 'Una bengala va incendiar el sostre i tothom cridava
- Avís per neu a la Catalunya central: podria precedir dilluns l’arribada dels Reis d'Orient en aquestes comarques
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Anar al col·le amb bolquers, pijama o talons de ‘Frozen’: la falta de límits familiars tensa la gestió de l’aula a infantil
- La menor rescatada a Indonèsia a un bussejador voluntari: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
- Un helicòpter del SEM pateix un 'incident' amb un cablejat elèctric quan es dirigia a atendre un ciclista atropellat
- Descoberta una sala de pòquer clandestina en un restaurant de Sant Fruitós: hi ha 22 denunciats
- La història d’Orimar i Adrián, la parella que va morir en dos accidents de moto en menys de 24 hores