Un accident provoca un col·lapse a l’A-2 a la Segarra en plena nevada

Algunes màquines llevaneus, atrapades a la retenció

Màquines llevaneus, camions i turismes atrapats a l'A-2 a l'altura de Fonolleres en sentit Barcelona per un accident

Màquines llevaneus, camions i turismes atrapats a l'A-2 a l'altura de Fonolleres en sentit Barcelona per un accident / ACN

ACN

Fonolleres

Un accident a l’A-2 a l’altura de Fonolleres, a la comarca de la Segarra, ha provocat un col·lapse en aquesta autovia en direcció a Barcelona en plena nevada des de minuts abans de les nou del matí. El sinistre està provocant retencions i ha atrapat també algunes màquines llevaneus, que no poden arribar a les zones on ha nevat per treballar. El Servei Català de Trànsit també informa de presència de neu i gel a la calçada a la mateixa A-2 entre Tàrrega i Veciana. També hi ha altres incidències a la xarxa viària. A hores d’ara està tallada la C-14 a Solivella, la BV-2204 a Santa Margarida de Montbui, i B-221 a Montmaneu.

És obligatori l’ús de cadenes a la C-12 entre Maials i Torrebesses, la BV-4031 entre Castellar de n'Hug i Toses, la C-233 entre Bovera i Castelldans, i la C-242 entre Torrebesses i Ulldemolins.

El Servei Català de Trànsit també alerta de neu i gel a la calçada a l’AP-2, entre l’Albi i l’Espluga de Francolí.

