Paraigua i un bon abric per rebre els Reis d’Orient

La Generalitat ha rebaixat la probabilitat de nevades a les cotes baixes, però manté el pla d’alerta per "intenses" precipitacions.

La nova carrossa de les joguines de la cavalcada de Barcelona. | MIQUEL CODOLAR / ACN

Barcelona

Tot i que la Generalitat ha rebaixat la probabilitat de les nevades en cotes baixes que s’esperaven des d’ahir fins avui a la nit, coincidint amb les cavalcades dels Reis d’Orient, es manté en alerta el pla de nevades, ja que es preveu "intensitat" de precipitació en punts locals del territori, va detallar la subdirectora de Protecció Civil de la Generalitat, Imma Solé, després d’una reunió celebrada a la Conselleria d’Interior.

Durant la primera meitat del dia d’avui s’esperen precipitacions d’intensitat feble a tot el sector central de Catalunya, des de les comarques del ponent de Lleida fins al litoral barceloní; en canvi, no són tan probables a l’extrem nord del Pirineu, el terç sud i l’extrem nord-est, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC-Meteocat).

Descens tèrmic

A la tarda, ja amb l’inici de moltes de les cavalcades del país, aquestes pluges que recolliran quantitats poc abundants es concentraran a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, especialment a les localitats situades al prelitoral i al sud de les comarques de Girona. El descens tèrmic serà sensible amb un ambient gèlid que obligarà nens i grans, a més de tenir el paraigua a la vora, a mirar de no fer curt amb la roba d’abrigar.

En aquest sentit, el Meteocat ha emès un avís de perill de 2 sobre 6 per neu davant la possibilitat de nevades en cotes inferiors als 200 metres, unes nevades que s’esperava que apareguessin al final del dia d’ahir i s’estenguin al llarg d’avui a la província de Lleida i el ponent català. Tot i això, no s’esperen gruixos superiors a quatre o cinc centímetres de neu, principalment al nord-est català, mentre que al prelitoral de Barcelona, Girona, les Terres de l’Ebre, la Catalunya Central i Tarragona es poden registrar nevades molt lleus, segons ha expressat la subdirectora de Protecció Civil.

Dia de Reis de fred intens

Si la cavalcada estarà protagonitzada per l’amenaça de pluja i possibles nevades febles, el dia de Reis no es preveu cap altre escenari que el del predomini del sol, però amb un descens encara més fort dels termòmetres. Tal com explica l’SMC, la temperatura mínima serà entre moderadament i notablement més baixa i a les comarques de l’interior s’esperen fortes gelades.

Per aquest motiu, Protecció Civil va activar diumenge en fase d’alerta el pla Procicat, per la previsió d’una onada de fred amb temperatures que serien "extremadament baixes" des d’avui a la matinada i durant com a mínim tres dies.

