Trobat el cos de l’espanyol que va naufragar a Indonèsia

Abraham Pérez

València

Els equips de rescat indonesis van localitzar ahir el cos sense vida de Fernando Martín Carreras, l’entrenador espanyol de l’equip femení del València Club de Futbol desaparegut el 26 de desembre a la tarda, juntament amb tres dels seus fills, al naufragar en aquest país del sud-est asiàtic el vaixell turístic en el qual viatjava.

La víctima va ser localitzada a les 8.47 del matí (hora local) per un equip a bord del RIB KPJ 2007, una embarcació de la policia marítima. El cadàver va ser trobat flotant a uns 2 quilòmetres del lloc on es va enfonsar el KM Putri Sakinahl, l’embarcació turística en la qual viatjava la família. Així ho va confirmar el cap de l’Oficina de Recerca i Rescat de Maumere, Fathur Rahman, durant una sessió informativa al port de Labuan Bajo.

Dos nens desapareguts

El cos de Fernando Martín és el segon cadàver trobat pels equips de recerca, després que els rescatistes recuperessin dilluns passat el cos sense vida d’una nena de dotze anys, un altre dels membres de la família valenciana que viatjava a bord del vaixell. L’home trobat ahir a prop de l’illa de Rinca va ser traslladat a la localitat de Labuan Bajo, des d’on es coordina part del dispositiu, per ser identificat pels forenses de la policia. Va ser la mateixa família de Fernando Martín qui va confirmar que es tractava d’ell.

El vaixell es va enfonsar a les aigües de l’illa de Padar, al parc nacional de Komodo. A bord viatjaven onze persones, inclosa la família de valencians conformada per dos adults i quatre menors, de la qual dos van ser rescatats amb vida. Dels quatre desapareguts, el Fernando i tres dels seus fills, només s’ha aconseguit recuperar el pare i una de les nenes. Està previst que els equips de rescat continuïn buscant els altres dos menors fins, almenys, aquest dimecres.

