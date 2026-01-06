Badalona
Albiol oblida el desallotjament de l’antic B9 en el missatge de Cap d’Any
Gerardo Santos
L’alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, va centrar el seu missatge de Cap d’Any en el canvi que, assegura, ja se sent a la ciutat, en forma de "millores visibles". En el seu discurs nadalenc emès ahir a la nit a la televisió pública municipal, Albiol va llistar les grans obres de ciutat que, al seu tenor, convertiran l’any 2026 en el de la "consolidació" de la transformació de Badalona. "Avui puc dir amb orgull que, després de 10 anys sense cap inversió pública, Badalona està transformant-se: avancem amb la millora dels barris, dels carrers, de les instal·lacions municipals", va dir.
Entre totes les obres, Albiol va destacar la més simbòlica, pel representatiu per a la ciutat, que serà l’"impuls definitiu" que experimentarà la reparació del Pont del Petroli: "Aquest 2026 serà l’any en què el nou Pont del Petroli serà una realitat", va afirmar. A més, l’alcalde va explicar que al llarg dels mesos vinents es renovaran i asfaltaran carrers, i es milloraran jardins i parcs, així com equipaments culturals, esportius i mercats municipals. Mención a part va rebre el nou servei de neteja de la ciutat, que es preveu que entri en vigor aquest any, un cop s’adjudiqui el contracte, amb un pressupost que arriba als 45 milions anuals. I va afegir que els veïns notaran un canvi "profund i visible als carrers".
Respectar l’espai públic
No hi va haver, no obstant, menció directa al desallotjament de l’antic institut B9, l’assentament de migrants més gran de Catalunya, ni a la posterior gestió de l’assistència als centenars de desallotjats, que va marcar l’actualitat no només local sinó també nacional de les últimes setmanes. A tot estirar, Albiol va esmentar, quan parlava de seguretat: "Tothom que vingui a la nostra ciutat a treballar, a ser un més, a respectar l’espai públic, hi és benvingut", va sentenciar.
