Mobilitat al voltant del temple
Barcelona pagarà 10 milions d’euros per ampliar voreres i pacificar el trànsit entorn de la Sagrada Família
L’Ajuntament s’obre a una possible reobertura de la circulació reduïda a un sol carril al tram tancat de Provença, mentre tracta de la polèmica de l’escalinata amb la junta constructora del temple
La Sagrada Família llueix ja el primer dels braços de la creu de la torre de Jesús
Jordi Ribalaygue
En construcció des de fa gairebé 144 anys i a punt de commemorar-se un segle de la mort d’Antoni Gaudí, la Sagrada Família afronta un moment decisiu davant la seva última dècada d’obres. La basílica universal de Barcelona coronarà la torre de Jesús els primers mesos d’aquest any, la més alta del temple, mentre la junta constructora i el govern de l’alcalde Jaume Collboni aborden l’aspecte més espinós del final del projecte: la creació d’una escalinata atribuïda al genial arquitecte que descendeixi pel carrer de Mallorca, cosa que obligaria a demolir fins a dues illes de l’Eixample i reallotjar desenes de llars. En espera d’aclarir la gran incògnita per rematar el monument més conegut de la ciutat, l’Ajuntament planeja acompanyar la fase definitiva de l’edificació reformant els carrers de l’entorn. A més, deixa entreveure la possible reobertura limitada al trànsit de vehicles en trams que es van tancar per seguretat.
El consistori va treure a concurs un contracte a les portes del Nadal per dissenyar la remodelació de zones de l’avinguda de Gaudí i dels carrers de la Marina, de Provença, Lepant, Sardenya, Sicília i Mallorca, si bé d’aquesta última eludeix definir com quedarà la via davant la futura façana de la Glòria, a falta d’aclarir la controvèrsia associada a l’escalinata. La convocatòria només va atorgar una setmana per rebre ofertes. El conjunt de l’operació, que inclou 30.000 metres quadrats de superfície, s’estima que voreja els 10 milions d’euros per a les arques municipals. El govern municipal no concreta per ara quan estarà acabada.
El propòsit es resumeix a ampliar voreres, millorar els passos per a vianants i atenuar la circulació rebaixant la velocitat entorn de la Sagrada Família. Com a mesures destacades, la documentació del procés de contractació deixa entreveure que els vehicles podran tornar a transitar per la calçada de Provença que discorre entre el carrer de la Marina i el de Sardenya –ara obstaculitzada– i es consolidarà el pas de la Marina que va de València a Mallorca, obert de nou després de no permetre’s circular-hi els últims anys. Totes dues han tingut el pas obstruït amb portatestos, seients i tanques des del 2018, com a blindatge després dels actes terroristes del 17A.
Sigui com sigui, l’obertura es restringiria en tots dos casos a un sol carril i la decisió encara no és sòlida, indica el consistori. «Durant la redacció del projecte i d’acord amb els serveis municipals, es definiran els usos i la mobilitat a l’entorn de la Sagrada Família», expressa.
Ampliació de la plaça de Gaudí
El pla es divideix en quatre etapes. La primera s’executa des del setembre passat amb un cost de 2,45 milions d’euros i amb previsió d’acabar al maig perquè el veto a la circulació vigent des de fa set anys davant la façana del Naixement es consagri com a definitiu. En aquest flanc del temple, el carrer la de Marina deixarà de ser una calçada tancada per impedir el trànsit i s’estendrà la plaça de Gaudí fins als peus de la basílica. En qualsevol cas, el procés de contractació exigeix que les reformes incloguin elements de protecció davant atemptats.
La conversió definitiva en zona de vianants dels accessos a la façana del Naixement «anticipa aspectes de la intervenció global» entorn de la Sagrada Família per un pressupost addicional de 7,5 milions, apunta l’expedient de contractació de l’Ajuntament. El document planteja expandir part d’aquest criteri a la confluència del carrer de Provença amb el de la Marina i l’avinguda de Gaudí, un punt de gran concentració i tràfec. «Es considera necessari ampliar les voreres al màxim», assenyala el plec de condicions del projecte.
El plec diu que «al carrer de Provença s’ampliarà la vorera del costat mar [la que dona a la basílica] i els tres xamfrans corresponents, i es deixarà una calçada de cinc metres de pas, per a trànsit de vehicles i bicicletes en una direcció (3,5 metres) i un carril bici per al sentit contrari (1,5 metres)». Afegeix que, «per disminuir la velocitat dels vehicles, s’implantarà una solució estil illot a l’altura dels passos zebra, que no estaran semaforitzats». Aquesta última decisió, en fase d’estudi, es vol expandir a la resta de xamfrans de Provença.
Malestar pel turisme
Al carrer de la Marina, es manté el propòsit de pacificar la distància entre Aragó i Mallorca, «d’acord amb una circulació de vehicles molt disminuïda o inexistent des de la interrupció» del 2018. Això sí, diu que es farà «garantint un carril de circulació» i la «continuïtat del carril bici».
Els requisits del contracte agreguen que «s’estudiarà» com millorar les voreres en aquest lloc, «actualment en conflicte amb els recorreguts de veïns i turistes», reconeix. Així mateix, s’ampliaran els xamfrans que Provença i Mallorca es creuen amb Lepant, Sardenya i Sicília per concedir més terreny als vianants.
L’Ajuntament calcula que entre 18 i 22 milions de persones ronden cada any pel contorn de la Sagrada Família sense entrar-hi. L’aglomeració de visitants «és caòtica i desordenada, massiva i no sempre respectuosa», afirma l’informe municipal. A això s’hi suma la difícil conciliació «amb l’ús quotidià de l’espai per part del veïnat» i les «amplituds insuficients per acollir també els usos i acumulacions dels locals».
El govern de Collboni sondeja un acord sobre l’escalinata amb el temple
La polèmica sobre l’escalinata que imposaria enderrocar habitatges al carrer de Mallorca discorre al marge de la contractació per remodelar carrers entorn de la Sagrada Família. El regidor de l’Eixample, Jordi Valls, va admetre en l’última comissió d’urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona que el govern municipal està parlant amb la junta constructora del temple sobre la qüestió.
«Estem intentant veure si hi ha elements per arribar a un potencial acord», va afirmar el socialista, interpel·lat per ERC. Va vaticinar que «pot ser un bon acord», però va donar per segur que serà «impossible» acontentar de la mateixa manera els responsables de la construcció, l’associació de veïns i els residents afectats. «Si pensem que hi haurà consens, la resposta és que no», va prevenir Valls, que va advocar per una solució «que sigui com més equilibrada millor».
Davant la possibilitat que s’hagin de reallotjar llars per deixar lloc a l’escalinata, Valls es va comprometre que el consistori farà «tot el possible per reduir les afectacions». Va remarcar que més aviat que tard caldrà resoldre l’enigma que planeja sobre el final de la basílica: «En l’últim mig segle, la Sagrada Família ha crescut cap a dalt i no hi havia pressa, però a partir d’ara ja no creix cap a dalt, sinó cap a un costat, i implica que hem de buscar una solució, ja no és una planificació per als pròxims 50 anys, sinó un impacte directe durant els pròxims 12».
