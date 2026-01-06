Entre càmeres i regals: l'eina que va retornar la màgia dels Reis Mags a milers de llars
Durant les passades nits de Nit de Nadal i Reis, en moltes llars espanyoles va ocórrer alguna cosa fora del comuna. En aquestes cases, les càmeres de seguretat van semblar captar una escena impossible: la visita de Papà Noel o dels Reis Mags en ple repartiment.
Bego Contreras
Darrere d'aquestes escenes va estar Vigilancia Mágica, una iniciativa impulsada per Movistar Prosegur Alarmas al costat de Accenture Song, que va convertir la tecnologia de seguretat en una experiència emocional. Lluny de limitar-se a una acció promocional tradicional, la companyia va apostar per unir el món físic i el digital per a reforçar un dels sentiments més importants de Nadal familiar: la il·lusió infantil.
La proposta va funcionar entre el 18 de desembre i el 6 de gener i, durant aquest període, milers de famílies van poder recrear l'arribada d'aquestes figures nadalenques com si haguessin estat captades per les cambres instal·lades en la seva pròpia llar. El sistema, basat en intel·ligència artificial, generava imatges hiperrealistes a partir d'una fotografia real de l'espai triat —normalment el saló o la zona on es deixen els regals— i permetia seleccionar si la visita corresponia a Papà Noel o als Reis Mags.
Una prova inapel·lable
El resultat era sorprenentment versemblant. La imatge final simulava el registre habitual d'una càmera de vigilància, amb el mateix enquadrament i estètica que els usuaris reconeixen del seu sistema de seguretat. Per als nens, no era una il·lustració ni un muntatge evident: era “la prova” que algú havia entrat a casa durant la nit per a deixar els regals.
Aquesta iniciativa partia d'una realitat cada vegada més comuna. L'accés primerenc a pantalles i a grans volums d'informació fa que molts nens abandonin la creença en aquests personatges nadalencs abans del que ocorria en generacions anteriors, generalment entre els 7 i 8 anys, segons diversos estudis internacionals. En aquest context, Vigilancia Mágica va oferir als pares una eina senzilla per a prolongar aquest moment emocional, secundant-se en la tecnologia que ja formava part del seu dia a dia.
Des de Movistar Prosegur Alarmas, el projecte es va plantejar com una extensió natural de la seva proposta de valor. “Si en Movistar prodestral Alarmes som SuperSeguridad, més que mai durant aquestes dates, detectarem qualsevol tipus d'intrusió, encara que siguin màgiques, en les llars de tots els nostres clients”, va explicar Fernando Saldaña, Director Comercial de la companyia. “Per això, hem creat Vigilància Màgica, una experiència que utilitza la tecnologia pionera de les nostres càmeres i la intel·ligència artificial per a capturar escenes úniques de Papà Noel o els Reis Mags dins de casa”.
La clau va estar a transformar una funcionalitat tècnica en un relat carregat de màgia. Així ho va resumir Juan Silva, Director Creatiu en Accenture Song: “El nostre repte era transformar una funcionalitat tècnica en una experiència emocional. Amb Vigilancia Mágica hem demostrat que la tecnologia, i especialment la intel·ligència artificial, pot ser un pont cap a la il·lusió. Gràcies a la IA, hem creat imatges personalitzades i moments únics per Nadal, ajudant les famílies a crear records inoblidables”.
La càmera de seguretat com a element còmplice de la màgia
L'experiència es va articular a través d'una web dissenyada amb especial atenció a la usabilitat, disponible en https://www.vigilanciamagica.com. El procés guiava a l'usuari en només dos passos: primer, pujar la imatge de l'espai de la llar; després, triar la figura nadalenca. En qüestió d'instants, el sistema generava la imatge final, llista per a ser mostrada als nens en el moment adequat.
Més enllà de la tecnologia emprada, el valor diferencial de Vigilància Màgica va residir en la seva capacitat per a integrar-se de manera natural en la dinàmica familiar. No exigia coneixements tècnics ni instal·lacions addicionals, i es recolzava en un element ja present en moltes llars: la càmera de seguretat. Aquesta familiaritat va ser clau perquè l'experiència resultés creïble i emocionant.
Després de la nit de Reis, moltes famílies van compartir la sensació d'haver viscut una cosa especial. Per als adults, va ser una manera de participar activament en la construcció d'un record que probablement es mantindrà durant anys. Per als nens, va significar reforçar una il·lusió que forma part de la infància i que, una vegada perduda, no torna.
Amb Vigilància Màgica, Movistar prodestral Alarmes va demostrar que la innovació no sempre consisteix a afegir més funcions, sinó a repensar les existents des d'una perspectiva humana. Durant unes setmanes, la seguretat de la llar va deixar de ser només sinònim de protecció per a convertir-se també en còmplice de la màgia. I en aquestes nits fredes de desembre i gener, gràcies a la intel·ligència artificial i a un enfocament creatiu, Nadal va tenir un argument més per a continuar sent inoblidable.
