Els rigors de l’hivern
El fred a Catalunya obliga a habilitar 400 llits per a persones sense sostre
Barcelona té obert des del 2 de desembre el centre d’acollida amb 100 places. L’Hospitalet amplia la capacitat del seu alberg municipal i Tarragona posa en marxa l’Operació Iglú.
Segons la síndica de greuges un total de 6.700 persones dormen al carrer a Catalunya
Pau Lizana Manuel
En una vigília de Reis marcada per les baixes temperatures i la probabilitat de neu en cotes baixes, diversos ajuntaments catalans han activat mecanismes d’emergència per garantir que no passi ningú aquestes nits especialment fredes al ras. De fet, la síndica de greuges, Esther Giménez-Salinas, va dir dissabte a les administracions locals –les competents en matèria de sensellarisme– a activar "tots els recursos necessaris". La síndica, que l’11 de desembre va presentar un informe que afirmava que hi ha 6.700 persones dormint al carrer, va posar l’accent en la necessitat d’obrir espais d’acollida i proporcionar atenció social i sanitària a aquestes persones.
En situacions climatològiques com aquestes, en què Protecció Civil manté actives alertes com el Pocicat o el Neucat, s’envien als municipis i a altres ens locals informes amb un seguit de recomanacions sobre la protecció i la cura de col·lectius vulnerables com ara persones sense llar o persones grans sense una xarxa social de suport. En aquest cas, el Departament de Drets Socials demana als ajuntaments que informin de les places obertes i disponibles per passar la nit sota sostre, fan seguiment dels dispositius municipals i aporten finançament. Fonts de la conselleria asseguren que hi ha 400 llits habilitats a tot Catalunya per a aquesta Operació Fred.
Des de fa un mes
Abans d’arribar a aquests episodis extrems, però, diversos municipis opten per desplegar plans de contingència davant el fred preventivament. És el cas de Barcelona, que des del 2 de desembre té obert el Centre d’Acollida Nocturn d’Emergències (CNAE), amb 100 places, 26 de les quals estan reservades per a dones.
L’Operació Fred a la capital catalana preveu l’activació d’una fase d’alerta o d’emergència que ofereix recursos addicionals a les persones sense llar en cas de baixes temperatures continuades o pròximes a 0 °C. De moment, malgrat les baixes temperatures esperades aquests dies, no s’ha elevat el nivell d’urgència, tot i que els equips municipals "continuen monitoritzant la previsió meteorològica de fred i les condicions atmosfèriques per si cal activar recursos addicionals", asseguren fonts municipals.
A Barcelona, l’últim recompte dels serveis socials de l’Ajuntament xifrava el 1.784 les persones que pernoctaven a l’espai públic el mes de novembre passat, tot i que la Fundació Arrels va detectar per la seva banda 1.982 persones en aquesta situació d’extrema vulnerabilitat.
A Badalona, on una cinquantena de persones desallotjades de l’antic institut B9 continuen malvivint en tendes de campanya sota un pont de la C-31, l’Ajuntament també va activar diumenge la seva pròpia Operació Fred. El consistori liderat per Xavier García Albiol va obrir el pavelló de la Colina perquè les persones sense llar passessin la nit davant la previsió de les baixes temperatures. Per a la nit d’ahir, i davant les crítiques rebudes, l’Ajuntament sí que va habilitar lliteres en col·laboració amb la Creu Roja i va activar el conveni que té signat amb els serveis socials de Barcelona perquè, si se superen les places disponibles, els usuaris puguin ser derivats al Centre d’Emergències i Urgències Socials de la capital (CUESB).
També es va posar en marxa un dispositiu especial a Tarragona. Es tracta de la segona fase de l’Operació Iglú, que en aquest cas preveu el desplegament de diversos equips de recerca i atenció a les persones sense llar de la ciutat. La nit de diumenge a dilluns, la primera en què el dispositiu estava en marxa, els equips van atendre 15 persones. Nou van acceptar traslladar-se a un allotjament temporal i les altres quatre van rebre mantes i begudes calentes. En el dispositiu hi van participar efectius de la Guàrdia Urbana, voluntaris de Protecció Civil, membres de la Creu Roja i professionals de serveis socials. La resta de la temporada d’hivern, de l’1 de desembre fins al 31 de març, l’Operació Iglú continua vigent d’una manera més preventiva. Segons un recompte de l’Ajuntament del mes d’octubre passat, més de 80 persones dormen als carrers de Tarragona.
Roba d’abric
L’Hospitalet, per la seva banda, va ampliar a 15 places la capacitat del seu alberg municipal Els Alps i va reforçar el seu servei de menjador per garantir esmorzar, dinar i sopar per a les persones sense llar. Per la seva banda, Castelldefels va habilitar el Centre Municipal Frederic Mompou per allotjar els que dormen al carrer i va dirigir a Càritas aquells que necessitaven roba d’abric.
