A l’operació Ferro
La Guàrdia Urbana ha requisat un 40% més d’armes blanques a Barcelona aquest 2025
El cos de seguretat de l’Ajuntament de Barcelona ha confiscat des de començament d’any 1.232 objectes punxants
Retirades més de 330 armes blanques i objectes perillosos en el primer cap de setmana del pla ‘antinavalles’
Requisades més de 10 armes blanques a delinqüents cada dia a Catalunya
Pau Lizana Manuel
Fins a finals d’agost, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha confiscat 1.232 armes blanques en el marc de l’operació Ferro. És un 40% més que les que es van requisar el 2024. Així ho ha assegurat l’intendent major del cos de seguretat de l’Ajuntament de la capital catalana, Josep Jordi Guerrero Nievas, que assegura que la xifra no és suficient per fer una anàlisi completa de la situació respecte a la tinença d’objectes punxants per part de la ciutadania.
«Podria ser que la nostra operativa hagi fet sorgir més armes blanques, perquè hi posem més atenció, més mitjans i, en definitiva, més recursos», reflexiona el principal responsable de la Guàrdia Urbana, que resumeix el número en una simple frase: «com més busques, més trobes». Això sí, «la pregunta sobre si les persones estan aprenent que no s’han de portar armes blanques, crec que requereix una anàlisi molt més llarga», matisa. «Hauríem de tenir en compte altres factors, com el nombre de persones lesionades per arma blanca»,afegeix Guerrero, que indica que «les lesions que estem detectant s’estan mantenint en percentatge».
L’intendent també assenyala que per obtenir una imatge completa del problema s’haurien de tenir en compte les xifres que obtingui el cos de Mossos d’Esquadra, amb qui col·laboren en el marc de l’operació Daga, l’objectiu compartit amb l’operació Ferro és lluitar contra les armes blanques a la via pública.
Més organitzada
Sigui com sigui, si la xifra d’objectes punxants requisats s’ha gairebé duplicat en un any també pot ser perquè l’operació Ferro està «més organitzada» que l’any anterior, segons Guerrero. Per desplegar en un principi l’operació, el cos de seguretat va obtenir «informació directament del territori, de l’experiència aportada del nostre desplegament a les deu unitats territorials», relata l’intendent. Això els va permetre detectar una sèrie de punts en què hi havia armes blanques, gràcies a denúncies interposades i fins i tot en algun dels patrullatges dels agents.
Després d’una primera fase en la qual la Guàrdia Urbana es va centrar en aquestes zones problemàtiques, ara l’operació sembla agafar impuls. «Una vegada detectats els punts, treballem focalitzats per obtenir objectius. I si detectem nous punts, es comuniquen i l’operació Ferro s’amplia allà on els hem detectat», conclou Guerrero.
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Alerta si has de circular per aquestes carreteres de la Catalunya central durant l'episodi de neu i fred intens
- Responsables de l'aeròdrom d'Igualada-Òdena asseguren que els ocupants de l'avioneta d'emergència 'tenien la porta sense tancar, però va forta
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Un estafador aconsegueix 2.610 euros d'Althaia fent-se passar per un doctor de l'hospital
- Alerta si circules per aquestes carreteres durant l'episodi de neu a la Catalunya central
- Mor a Puigcerdà Josep Barcons, l'històric president de la Damm
- Manresa viu una cavalcada molt lluïda, però amb entrebancs