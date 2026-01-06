Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Anuari 2025Cavalcada de ReisBorrasca FrancisAterratge d'emergència a IgualadaMor per repte viralNicolás Maduro
instagramlinkedin

Les entitats de Badalona critiquen l’operatiu de l’Ajuntament

Más de 80 tiendas de campaña bajo el puente de la C-31 en Badalona, este 26 de diciembre en

Más de 80 tiendas de campaña bajo el puente de la C-31 en Badalona, este 26 de diciembre en / EL PERIÓDICO

Gerardo Santos

Badalona

L’obertura del poliesportiu de la Colina de Badalona per l’Ajuntament per acollir persones que dormen al carrer ha suscitat una notable polèmica a la ciutat. La plataforma d’entitats Badalona Acull ―denuncia que el consistori no ha ofert ni mantes ni llits a l’equipament, que és en un extrem de la ciutat: "No es dona una resposta suficient, efectiva ni digna dels serveis públics que tenen l’obligació legal i també moral de protegir aquestes persones", diuen.

Per la seva banda, fonts municipals asseguren que a la Colina hi havia menjar i beguda, així com també treballadors dels serveis socials municipals i efectius de Protecció Civil i de la Guàrdia Urbana. A Badalona Acull, però, denuncien "la greu deixadesa de funcions dels serveis socials" i asseguren que no disposaven de llits, estoretes, ni sopar ni esmorzar, i que no es podien usar les dutxes.

Als afores

També es qüestiona la localització de l’equipament, que és als afores de la ciutat, a 45 minuts caminant des del pont de la C-31, on encara pernocten desenes de persones, moltes, desallotjades del B9. Fonts municipals assenyalen que s’ha optat pel pavelló de la Colina davant de l’equipament Can Pepus (molt més cèntric) per si calia donar empara a més gent de l’habitual.

L’oposició municipal s’ha afegit a les crítiques. Els socialistes parlen d’"abandonament institucional", ERC de "deshumanització constant", els Comuns titllen l’operatiu de "farsa" i a Guanyem l’exalcaldessa Dolors Sabater ho ha descrit com "una vergonya i una estafa". En un comunicat signat per tota l’oposició, consideren que la situació és "especialment alarmant" després del desallotjament del B9, i denuncien que "la inacció és una forma de violència institucional".

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents