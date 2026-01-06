Les entitats de Badalona critiquen l’operatiu de l’Ajuntament
Gerardo Santos
L’obertura del poliesportiu de la Colina de Badalona per l’Ajuntament per acollir persones que dormen al carrer ha suscitat una notable polèmica a la ciutat. La plataforma d’entitats Badalona Acull ―denuncia que el consistori no ha ofert ni mantes ni llits a l’equipament, que és en un extrem de la ciutat: "No es dona una resposta suficient, efectiva ni digna dels serveis públics que tenen l’obligació legal i també moral de protegir aquestes persones", diuen.
Per la seva banda, fonts municipals asseguren que a la Colina hi havia menjar i beguda, així com també treballadors dels serveis socials municipals i efectius de Protecció Civil i de la Guàrdia Urbana. A Badalona Acull, però, denuncien "la greu deixadesa de funcions dels serveis socials" i asseguren que no disposaven de llits, estoretes, ni sopar ni esmorzar, i que no es podien usar les dutxes.
Als afores
També es qüestiona la localització de l’equipament, que és als afores de la ciutat, a 45 minuts caminant des del pont de la C-31, on encara pernocten desenes de persones, moltes, desallotjades del B9. Fonts municipals assenyalen que s’ha optat pel pavelló de la Colina davant de l’equipament Can Pepus (molt més cèntric) per si calia donar empara a més gent de l’habitual.
L’oposició municipal s’ha afegit a les crítiques. Els socialistes parlen d’"abandonament institucional", ERC de "deshumanització constant", els Comuns titllen l’operatiu de "farsa" i a Guanyem l’exalcaldessa Dolors Sabater ho ha descrit com "una vergonya i una estafa". En un comunicat signat per tota l’oposició, consideren que la situació és "especialment alarmant" després del desallotjament del B9, i denuncien que "la inacció és una forma de violència institucional".
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Alerta si has de circular per aquestes carreteres de la Catalunya central durant l'episodi de neu i fred intens
- Aleix Serra, meteoròleg: 'La previsió de neu per la nit de Reis s'ha desinflat
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Primera mort a Catalunya per un repte d’internet: 'Li van pagar cocaïna i whisky perquè es matés
- Al poble de Josa i Tuixén no s'hi construeix cap casa des de fa 25 anys
- Avís per neu a la Catalunya central: podria precedir dilluns l’arribada dels Reis d'Orient en aquestes comarques
- Anar al col·le amb bolquers, pijama o talons de ‘Frozen’: la falta de límits familiars tensa la gestió de l’aula a infantil