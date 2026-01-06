Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Anuari 2025Cavalcada de ReisBorrasca FrancisAterratge d'emergència a IgualadaMor per repte viralNicolás Maduro
instagramlinkedin

El rigor de l’hivern

Les festes nadalenques s’acomiaden amb nevades i temperatures gèlides

A municipis de la Conca de Barberà s’hi van acumular 10 cm de neu. Els pronòstics apunten que les temperatures seguiran en descens i marcaran el seu punt més baix demà, amb avisos activats per fred a tot el territori català.

Bonabé (-7,6º) i Puig Sesolles (-6,1º ) van tenir ahir les mínimes més extremes

A Barcelona uns tímids flocs van regar la muntanya del Tibidabo

El Parc Central d’Igualada (Anoia), completament cobert de neu ahir.

El Parc Central d’Igualada (Anoia), completament cobert de neu ahir.

Valentina Raffio

Barcelona

Els Reis Mags s’han trobat amb un paisatge peculiar a Catalunya. La seva arribada va coincidir ahir amb el pas de la borrasca Francis i amb l’entrada d’una massa d’aire procedent de l’àrtic que, al llarg de la jornada, va provocar nevades i va deixar una idíl·lica estampa nevada a desenes de municipis. En contrapartida, ses Majestats van haver de bregar també amb una caiguda generalitzada dels termòmetres i unes temperatures extremadament baixes per a l’època que, segons apunten els pronòstics, s’intensificaran encara més demà.

Una parella juga amb la neu, a Belltall. | MAR MARTÍ / ACN

Un ninot de neu, a l’Espluga de Francolí. / .

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC-Meteocat) ha activat avisos per fred extrem durant les jornades vinents, així com diverses alertes per vent i mal estat de la mar. Protecció Civil, per la seva banda, manté activats tots els protocols i demana a la població extremar les precaucions.

La neu va ser la gran protagonista de la vigília de Reis a bona part de Catalunya. En municipis com a Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà) i Rocallaura (Urgell) es van registrar acumulacions de fins a 10 centímetres de neu. En molts d’altres, des de Guissona (Segarra) fins a Solsona (Solsonès), Berga (Bergadà) y Lleida, la Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM) va reportar acumulacions que van des d’un dit de neu fins als cinc centímetres.

La neu també va sorprendre localitats del litoral com Cambrils (Baix Camp). A Barcelona, segons van compartir diversos veïns a través de xarxes socials, en zones com el Tibidabo es va poder presenciar una nevada tímida. En ciutats com Igualada (Anoia), Cardona (Bages) y Puig-Reig (Berguedà) moltes famílies van aprofitar la jornada per sortir al carrer i disfrutar del paisatge de postal. A les xarxes socials desenes d’usuaris van compartir vídeos fent ninots de neu, ballant entre els flocs i mirant amb certa estupefacció com queia neu en zones on normalment no se sol donar aquest fenomen.

El temporal va provocar més de 150 trucades al telèfon d’emergència 112 i va provocar l’obertura de 120 expedients, sobretot a les províncies de Lleida (46%) i de Barcelona (27%). La neu va obligar a tallar durant unes quantes hores les carreteres locals B-221 a Montmaneu (Anoia), BV-2204 a Santa Margarita de Montbui (Anoia) y la C-241C a Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà). També es va informar de la presència de gel i neu en una cinquantena de vies locals, sobretot emmarcades a la província de Lleida.

Des de Trànsit es van reportar diversos accidents de trànsit, majoritàriament topades sense ferits, sobretot a vies locals de la Segarra, i també a l’Urgell (a la C-14 a Tàrrega, on va abocar una màquina llevaneu) i a la Conca de Barberà (AP-2 a Vimbodí i Poblet) amb una col·lisió múltiple.

El Parc Central d’Igualada (Anoia), completament cobert de neu ahir. | ELOI TOST / ACN

Una parella juga amb la neu, a Belltall. / .

El fred que travessa Catalunya sorprèn per dos factors. Primer perquè, a causa de l’avenç de l’escalfament global, en els últims anys ens havíem acostumat a passar aquestes dates amb temperatures molt més càlides de l’habitual per a l’hivern i, en general, amb menys necessitat d’abrics. I és allà en què entra el segon factor de sorpresa i és que, segons apunten els registres, aquesta onada de fred no només ens ha tornat als valors normals de l’hivern sinó que, a més, ha començat a marcar temperatures entre dos i tres graus per sota del normal fins i tot per a aquesta època de l’any i, en alguns casos, descensos de fins a set graus respecte a la mitjana. A Barcelona, per exemple, en un moment en què l’habitual seria registrar temperatures al voltant dels 10 graus, ahir els termòmetres van oscil·lar entre els 5,5 i els 7,6 graus.

Els termòmetres es van mantenir baixos durant tota la jornada i no van passar dels 10 graus en cap punt del territori. La màxima més alta de tot Catalunya es va donar a l’Empordà (Sant Pere Pescador, Torroella de Montgría i la Bisbal d’Empordà), on es va arribar als 9,7 graus. Les mínimes més extremes, per la seva banda, van arribar fins als -7,6 graus a Bonabé (Pallars Sobirà), als -6,1 a Puig Sesolles (Gironès) y als –5,7 a Vielha (Vall d’Aran). Els pronòstics apunten que el fred s’intensificarà avui i, sobretot, de cara a demà, quan hi ha desenes d’avisos de nivell groc i taronja activats davant la caiguda dels termòmetres. També es podria donar una nova tanda de nevades al Pirineu.

Vent i mala mar

Per a avui hi ha activat un avís groc generalitzat per fred a tot el territori en una jornada en què les mínimes estaran molt pròximes al zero i les màximes no pujaran dels 10 graus. Així mateix, també hi ha activat un avís taronja per vent al Pirineu i a l’Empordà. I a la Costa Brava s’han activat avisos per mal estat de la mar.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents