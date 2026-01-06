El rigor de l’hivern
Les festes nadalenques s’acomiaden amb nevades i temperatures gèlides
A municipis de la Conca de Barberà s’hi van acumular 10 cm de neu. Els pronòstics apunten que les temperatures seguiran en descens i marcaran el seu punt més baix demà, amb avisos activats per fred a tot el territori català.
Bonabé (-7,6º) i Puig Sesolles (-6,1º ) van tenir ahir les mínimes més extremes
A Barcelona uns tímids flocs van regar la muntanya del Tibidabo
Valentina Raffio
Els Reis Mags s’han trobat amb un paisatge peculiar a Catalunya. La seva arribada va coincidir ahir amb el pas de la borrasca Francis i amb l’entrada d’una massa d’aire procedent de l’àrtic que, al llarg de la jornada, va provocar nevades i va deixar una idíl·lica estampa nevada a desenes de municipis. En contrapartida, ses Majestats van haver de bregar també amb una caiguda generalitzada dels termòmetres i unes temperatures extremadament baixes per a l’època que, segons apunten els pronòstics, s’intensificaran encara més demà.
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC-Meteocat) ha activat avisos per fred extrem durant les jornades vinents, així com diverses alertes per vent i mal estat de la mar. Protecció Civil, per la seva banda, manté activats tots els protocols i demana a la població extremar les precaucions.
La neu va ser la gran protagonista de la vigília de Reis a bona part de Catalunya. En municipis com a Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà) i Rocallaura (Urgell) es van registrar acumulacions de fins a 10 centímetres de neu. En molts d’altres, des de Guissona (Segarra) fins a Solsona (Solsonès), Berga (Bergadà) y Lleida, la Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM) va reportar acumulacions que van des d’un dit de neu fins als cinc centímetres.
La neu també va sorprendre localitats del litoral com Cambrils (Baix Camp). A Barcelona, segons van compartir diversos veïns a través de xarxes socials, en zones com el Tibidabo es va poder presenciar una nevada tímida. En ciutats com Igualada (Anoia), Cardona (Bages) y Puig-Reig (Berguedà) moltes famílies van aprofitar la jornada per sortir al carrer i disfrutar del paisatge de postal. A les xarxes socials desenes d’usuaris van compartir vídeos fent ninots de neu, ballant entre els flocs i mirant amb certa estupefacció com queia neu en zones on normalment no se sol donar aquest fenomen.
El temporal va provocar més de 150 trucades al telèfon d’emergència 112 i va provocar l’obertura de 120 expedients, sobretot a les províncies de Lleida (46%) i de Barcelona (27%). La neu va obligar a tallar durant unes quantes hores les carreteres locals B-221 a Montmaneu (Anoia), BV-2204 a Santa Margarita de Montbui (Anoia) y la C-241C a Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà). També es va informar de la presència de gel i neu en una cinquantena de vies locals, sobretot emmarcades a la província de Lleida.
Des de Trànsit es van reportar diversos accidents de trànsit, majoritàriament topades sense ferits, sobretot a vies locals de la Segarra, i també a l’Urgell (a la C-14 a Tàrrega, on va abocar una màquina llevaneu) i a la Conca de Barberà (AP-2 a Vimbodí i Poblet) amb una col·lisió múltiple.
El fred que travessa Catalunya sorprèn per dos factors. Primer perquè, a causa de l’avenç de l’escalfament global, en els últims anys ens havíem acostumat a passar aquestes dates amb temperatures molt més càlides de l’habitual per a l’hivern i, en general, amb menys necessitat d’abrics. I és allà en què entra el segon factor de sorpresa i és que, segons apunten els registres, aquesta onada de fred no només ens ha tornat als valors normals de l’hivern sinó que, a més, ha començat a marcar temperatures entre dos i tres graus per sota del normal fins i tot per a aquesta època de l’any i, en alguns casos, descensos de fins a set graus respecte a la mitjana. A Barcelona, per exemple, en un moment en què l’habitual seria registrar temperatures al voltant dels 10 graus, ahir els termòmetres van oscil·lar entre els 5,5 i els 7,6 graus.
Els termòmetres es van mantenir baixos durant tota la jornada i no van passar dels 10 graus en cap punt del territori. La màxima més alta de tot Catalunya es va donar a l’Empordà (Sant Pere Pescador, Torroella de Montgría i la Bisbal d’Empordà), on es va arribar als 9,7 graus. Les mínimes més extremes, per la seva banda, van arribar fins als -7,6 graus a Bonabé (Pallars Sobirà), als -6,1 a Puig Sesolles (Gironès) y als –5,7 a Vielha (Vall d’Aran). Els pronòstics apunten que el fred s’intensificarà avui i, sobretot, de cara a demà, quan hi ha desenes d’avisos de nivell groc i taronja activats davant la caiguda dels termòmetres. També es podria donar una nova tanda de nevades al Pirineu.
Vent i mala mar
Per a avui hi ha activat un avís groc generalitzat per fred a tot el territori en una jornada en què les mínimes estaran molt pròximes al zero i les màximes no pujaran dels 10 graus. Així mateix, també hi ha activat un avís taronja per vent al Pirineu i a l’Empordà. I a la Costa Brava s’han activat avisos per mal estat de la mar.
