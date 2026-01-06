La nit més màgica
Reis i nens desafien el fred en la cavalcada
Melcior, Gaspar i Baltasar es llueixen davant 600.000 persones en un recorregut durant el qual no es van superar els sis graus, la temperatura més baixa des de la desfilada reial del 2009.
Ses Majestats van arribar a la ciutat bord de les populars golondrines
Jordi Ribalaygue
Tot i que el món tremoli, Melcior, Gaspar i Baltasar sempre tornen. Un any més, els Reis d’Orient van desembarcar a Barcelona per sorprendre amb una desfilada portentosa, ser adorats per la gentada i entregar els regals en una nit desagradable, la més gèlida entre totes les visites que Ses Majestats han dispensat a la capital en els últims 17 anys. Cal remuntar-se al 2009 per recordar una cavalcada amb més fred que la d’ahir, en què el termòmetre va marcar entre cinc i sis graus durant el grandiloqüent recorregut entre el parc de la Ciutadella i la Font Màgica de Montjuïc.
Amb tot, les baixes temperatures i els avisos per una possible nevada lleugera –frustrats de nou al no caure ni un floc a l’urbs, a diferència dels que van emblanquinar l’interior de Catalunya– no van gelar el fervor que conciten els venerables sobirans d’Orient, emissaris d’esperança i pau. Aquesta vegada, el missatge que van difondre a favor de la concòrdia i la convivència va resultar potser encara més ressenyable si és possible davant el bel·licisme, l’odi i la llei del més fort que imperen arreu del planeta.
Fins i tot amb la ciutat balba per la borrasca Francis, famílies i curiosos van sortir una altra vegada al carrer per contemplar l’esplendor que la comitiva dels Reis va desplegar. La Guàrdia Urbana calcula que aproximadament unes 600.000 persones van desafiar l’ambient glacial per admirar les carrosses i el seguici reial, que va cobrir en poc més de tres hores el mateix trajecte dels últims anys, del Portal de la Pau a l’avinguda de Maria Cristina. L’afluència va ser inferior als 750.000 assistents del 2025 i equiparable a la del 2024, llavors minvada per un suau xàfec.
Benvinguda entusiasta
Els pronòstics de temps advers no van alterar els plans dels Reis, que van arribar per mar a Barcelona una vegada més. En aquesta ocasió, no anaven a bord del vaixell que solen agafar, el pailebot Santa Eulàlia, sinó que van navegar en una de les populars golondrines per atracar al port. Ja en terra i després de rebre la clau mestra que obre les portes de tota la ciutat de mans de l’alcalde, Jaume Collboni, els Reis van ser complimentats amb una benvinguda entusiasta. Davant l’expectativa de menors i adults, Melcior va prendre la paraula per llançar un discurs conciliador i optimista com a pal·liatiu per als mals auguris.
Ses Majestats van tenir temps en el seu llarg periple per pensar amb deteniment què dir per insuflar ànims als barcelonins, després d’un any en què les catàstrofes naturals, els motius per a la inquietud i els enfrontaments que es rabegen en els més febles han continuat enfosquint el present. Així, davant el neguit, Melcior va pregar als petits que l’atenien amb gran expectació que siguin "l’esperança per millorar aquest món".
"No perdeu mai la il·lusió d’aquesta idea", els va instar. "Estem fent el primer pas perquè sigui possible, confiem en tots vosaltres", va emfatitzar Melcior, abans d’invocar la màgia per escampar-la per Barcelona.
Insistint en la bona fe, Collboni va reclamar "pau, diàleg i respecte al nord i al sud, a l’est i a l’oest" de la Terra. "Els nens i les nenes de Barcelona desitgen una cosa molt clara, que no hi hagi més guerres, un món en pau on les persones i els pobles ens puguem entendre, dialogant amb respecte i sense imposicions", va apel·lar. Al mateix temps que va proclamar que Barcelona compta amb "la millor cavalcada del món", l’alcalde va suplicar que tots els nens i nenes que viuen sota un conflicte bèl·lic i sota la discriminació "tinguin molt amor i protecció".
A part, Collboni també va assegurar a Ses Majestats que els menors de la ciutat "s’han esforçat molt i s’han portat molt bé" aquest últim any. Va afegir que també han sigut bondadosos amb Barcelona, "cuidant-la, respectant-la i fent-la cada dia una mica millor". "Es mereixen tots els regals que us han demanat", va acabar dient.
D’entre totes les peticions que figuren a les cartes i que els carters van recollir fins a l’últim minut enarborant fins i tot unes xarxes per pescar-les durant la cavalcada, Melcior va remarcar que, aquesta vegada, la infància de Barcelona ha anhelat alguna cosa més que regals i joguines. "Heu demanat coses que no s’emboliquen en paper, com salut, tolerància, convivència i respecte per als altres", va agrair el sobirà, que va expressar que els tres Mags són uns "vellets" encantats de fer escala en una "ciutat acollidora" com Barcelona.
Pompa i espectacle
Després dels missatges de rigor, els Reis es van envoltar en pompa i espectacle per meravellar grans i petits. No eren pocs els pares que carregaven amb una escala, perquè els seus fills s’hi enfilessin per no perdre’s detall d’un festeig amb més de 1.300 patges, músics, ballarins i actors.
En contrast amb hiverns passats, part dels acompanyants dels Reis van pedalar a cavall de grans cicles i van brodar les acrobàcies sobre rodes. Va ser la picada d’ullet de Barcelona al Tour de França, una edició que es promet històrica i que sortirà des de la ciutat el juliol vinent. Memorable va resultar també el xou de Ses Majestats, enaltits per les lloances dels lacais, victorejats per la multitud i celebrats per una infinitat de cançons i danses per part del seguici, abillat amb multitud de vestits.
Ahir es va estrenar la carrossa de les joguines, van trotar unes girafes i uns elefants articulats i Baltasar va brillar en especial. Si bé els tres Mags són reverenciats, ell perdura com el més carismàtic. "Baltasar, t’estimo", deia el cartell d’uns fans a Pla de Palau. L’escorta del Rei va aportar ritme, tocant timbals i movent els malucs amb compassos africans. Els miners que arrossegaven el carbó –els més divertits, sens dubte– i els canons que van ruixar el públic amb salves de caramels van tancar una exhibició aclaparadora.
Mentre la magnificència del festeig es dissipava, entre el públic es comentava que la veu amb què Melcior va desgranar les seves càndides paraules s’assemblava a la de José Creuheras, el president del grup Planeta. També es va dir que Gaspar tenia certa semblança amb el conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau. I hi ha qui va tornar a lloar el bon aspecte de Baltasar, idèntic al de l’actor i model Anthony de León, amb qui ja el van confondre l’any passat. Xerrameca, res més, que es fa petita davant la certesa de l’existència indeleble dels Reis Mags, que brinden una emoció a què agafar-se per suportar els avatars d’un temps d’incertesa.
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Alerta si has de circular per aquestes carreteres de la Catalunya central durant l'episodi de neu i fred intens
- Aleix Serra, meteoròleg: 'La previsió de neu per la nit de Reis s'ha desinflat
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Primera mort a Catalunya per un repte d’internet: 'Li van pagar cocaïna i whisky perquè es matés
- Al poble de Josa i Tuixén no s'hi construeix cap casa des de fa 25 anys
- Avís per neu a la Catalunya central: podria precedir dilluns l’arribada dels Reis d'Orient en aquestes comarques
- Anar al col·le amb bolquers, pijama o talons de ‘Frozen’: la falta de límits familiars tensa la gestió de l’aula a infantil