SORTEIG DE REIS
Un restaurant de menú regentat per una família xinesa dona el primer premi del Nen a Sabadell
«Fins ara, el premi més gran que havíem donat era una quiniela de 13», explica la propietària
Dues administracions de Terrassa i una de Rubí completen el rastre del primer premi al Vallès Occidental
David López Frías
«Sí, hem donat el primer premi, però no sé si et podem atendre perquè és l’hora del dinar i tots estem donant serveis ara», expliquen per telèfon des de l’administració de loteria de la ronda d’Europa de Sabadell que ha donat el primer premi de la Loteria del Nen 2026.
Una explicació estranya que només s’entén a l’arribar al lloc: l’administració de loteria és una màquina al fons del Bar Restaurante Naise, un local on ofereixen menús diaris i que es manté obert (i ple) el dia de Reis.
El Naise està regentat per una família d’origen xinès, que no deixa de treure plats per a un centenar de comensals durant l’hora del dinar. Mentrestant, la Chen, una de les propietàries, atén breument EL PERIÓDICO. «Perdona que no pugui estar més temps parlant, és que estem fins a dalt», es disculpa.
Quiniela de 13
Aquesta família es va quedar amb el Naise fa dos anys. En aquest període no han donat un premi tan gran com el d’aquest dimarts: «fa unes setmanes vam donar una quiniela de 13 encerts. 6.500 euros. No havíem donat el primer premi en cap altre sorteig abans», explica la Chen des de l’altre costat de la barra.
«No sabem a qui li ha tocat. De moment no ha vingut ningú a dir-nos que ha sigut premiat», relata, i deixa clar que «nosaltres no hem comprat aquest número. Si no, t’asseguro que no estaríem aquí treballant avui», confessa entre rialles.
Ni l’han comprat ells, ni coneixen els premiats ni saben quants milions han repartit: «Fins que no surti la xifra oficial en la web de Loteries, no sabrem quants diners s’han repartit aquí», explica a aquest diari. Aquesta situació es deu al fet que «els números venuts aquí del primer premi han sigut tots segellats a la màquina, que donava el número que ella volia».
Números aleatoris
«No teníem una rastellera de dècims amb aquest número, de manera que no sé dir-te a qui li ha tocat. Simplement, quan algú venia a comprar un número i no demanava un número concret, premiem el botó del número aleatori i de vegades tocava aquest. També l’hem venut quan algú demanava aquesta terminació concreta, en 3», aclareix, abans de continuar cobrant cafès i servint plats a la concurrència.
La versió de la Chen explica per què aquest any el primer premi ha estat tan repartit: dècims aleatoris que surten d’una màquina. Enrere van quedar els temps en què calia quedar-se el número concret de la rastellera que li tocava a l’administració de torn. Ara, amb la venda per internet i aquest sistema de venda, és possible que aquest mateix número estigui repartit per tot Espanya.
Ha sigut el cas d’aquest 06703 premiat en aquest primer sorteig del 2026 i que ha deixat una reguera de milions al Vallès Occidental. Curiosament, tres de les quatre ciutats més poblades d’aquesta comarca (Terrassa, Sabadell i Rubí) han venut aquest número. A Terrassa, dues administracions (avinguda de Béjar i Carrefour Can Parellada) han segellat dècims amb aquest número. A Rubí, l’administració de la rambla de Francesc Macià també ha repartit la sort. Totes estaven tancades el dia de Reis. Totes tret del bar de la Chen, on ningú ha deixat de repartir menús en cap moment.
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Alerta si has de circular per aquestes carreteres de la Catalunya central durant l'episodi de neu i fred intens
- Responsables de l'aeròdrom d'Igualada-Òdena asseguren que els ocupants de l'avioneta d'emergència 'tenien la porta sense tancar, però va forta
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Un estafador aconsegueix 2.610 euros d'Althaia fent-se passar per un doctor de l'hospital
- Alerta si circules per aquestes carreteres durant l'episodi de neu a la Catalunya central
- Mor a Puigcerdà Josep Barcons, l'històric president de la Damm
- Manresa viu una cavalcada molt lluïda, però amb entrebancs