Sense sospitosos i sense testimonis
La mort de l’adolescent que va ser apunyalat a l’avinguda de Maria Cristina durant la Mercè 2022 és un dels pocs crims de Barcelona sense resoldre.
Guillem Sánchez
La mort per arma blanca d’un adolescent marroquí durant la Mercè del 2022 és un dels pocs crims que queden per resoldre a la regió policial de la ciutat de Barcelona. Va passar la matinada del 24 al 25 de setembre, durant els concerts celebrats a l’avinguda de Maria Cristina. La víctima va rebre diverses punyalades i es va desplomar a prop de la plaça d’Espanya, entre les 40.000 persones que començaven a abandonar el lloc després del final de la música. Els Mossos, més de tres anys després, continuen sense poder aclarir qui el va matar ni per quin motiu.
No hi ha testimonis que hagin aportat cap pista. L’explicació més raonable és que allà mateix, a l’avinguda de Maria Cristina, confosos entre els milers d’assistents, va començar una baralla entre la víctima i el seu agressor, o agressors. En aquest context de festa, va esclatar la violència i algú va acabar treient una navalla: una baralla com tantes de les que es donen de nit però que va acabar sent un apunyalament mortal.
La víctima, un jove d’origen marroquí que acabava de complir la majoria d’edat i que en el passat havia sigut un menor tutelat per la DGAIA, va caure a terra després de la ganivetada. El seu agressor o agressors van fugir i el van deixar sol, envoltat de persones que no s’havien adonat de res i que el miraven estranyats al veure’l ajagut a terra. Alguns d’ells, al veure que estava ferit i sagnava, van treure el telèfon per gravar. Les imatges de la mort de l’adolescent extutelat van córrer per les xarxes socials.
Ganivetada mortal
En una d’aquestes gravacions, s’observa el jove estès a terra i com una parella, que són els únics que l’ajuden, tracten d’aixecar-lo: el ferit, que ha rebut una ganivetada al costat del tòrax que resultarà mortal al cap de pocs minuts, s’incorpora, mira espantat al seu voltant sense fixar la vista enlloc i cau de nou.
Els agents de l’Àrea d’Investigació Criminal (AIC) de Barcelona van arrencar aquella matinada unes indagacions que continuen obertes tres anys i mig després. Els policies a càrrec de resoldre aquest crim no disposen de cap sospitós ni tampoc de cap mòbil que expliqui l’apunyalament, en part perquè la víctima no va poder declarar. I tampoc han trobat cap testimoni que faciliti una descripció d’algun implicat en l’agressió.
Comptar amb pistes sobre l’aspecte o indumentària d’algun possible sospitós hauria permès als investigadors revisar càmeres de seguretat per intentar localitzar-lo i mirar de reconstruir per on va fugir. Però sense saber qui estan buscant, o sense imatges dels fets –tret del vídeo de la seva agonia, quan les ferides ja havien sigut causades–, la investigació ha entrat en una via morta. Encara sense resoldre’s, aquest crim sí que permet extreure una conclusió: sense la participació d’una navalla, la baralla possiblement no hauria sigut mortal.
