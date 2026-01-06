La venda d’armes blanques mitjançant internet inquieta la policia
Ganivets camuflats en targetes de crèdit a sis euros i matxets a 20 euros. "És més fort el preu atractiu que l’amenaça de la sanció", apunta la Guàrdia Civil.
Juan José Fernández
Ben tirada a l’òrbita d’un ull, amb potència i amb destresa, una estrella d’acer es quedarà clavada al crani de la víctima amb tanta força com ho faria un ganivet. I amb eines adequades i una mica de paciència, es pot convertir un humil bat de fusta en una maça medieval orlada amb punxes d’acer. Però aquestes armes són incòmodes i difícils d’amagar; és més discreta la falsa targeta de crèdit que es converteix en navalla afilada amb tres moviments.
D’aquests tres productes circulen profusament les referències a internet. Es descriuen els primers a YouTube com a eines per a un repte divertit, i s’exhibeix el tercer com un producte de venda a Amazon i altres plataformes a menys de set euros. Són un motiu modern de preocupació per a les divisions de seguretat ciutadana de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional tant com per als Mossos i l’Ertzaintza, per tal com aquesta proliferació online només és preludi de la seva presència al carrer.
L’última dada oficial coneguda encara es refereix al 2024, any en què es van superar les 30.000 denúncies amb multa per possessió d’armes blanques als carrers espanyols. Això en suposa gairebé 100 de confiscades cada dia. El sindicat Confederación Española de Policía (CEP) ha alertat en diverses ocasions d’un "augment exponencial" d’aquestes armes mentre, des del 2017, ha crescut –segons les seves dades– més d’un 60% el nombre de baralles tumultuàries.
Des de la pandèmia cap aquí, i "pot ser que per l’augment del mercat online", segons apunta un expert del servei d’Intervenció d’Armes de la Guàrdia Civil, un dels països que millor controla al món el tràfic i possessió d’armes de foc no aconsegueix "posar portes al camp" pel que fa a les armes blanques. El d’Espanya seria potser un reflex d’una moda quinqui a internet "que escalfa el cap d’alguns tipus de joves inclinats a la violència per si mateixos o per influència de colles en les quals ser perillós és igual a ser prestigiós", assenyala el guàrdia.
La Guàrdia Civil adverteix periòdicament els seguidors de TikTok que els ganivets camuflats en targetes desplegables, de la mida d’un carnet d’identitat, són una arma que està prohibida i portar-la a sobre pot portar multes d’entre 600 i 30.000 euros. "Però és més fort el preu atractiu que l’amenaça de la sanció", explica la font de l’institut armat. Es ven a Ebay per 5,99 euros.
Estrella ninja
L’estrella ninja amb sis puntes d’acer ronda els vuit euros en plataformes online. La seva venda es camufla sota l’àmplia capa dels esports. L’anomenen suriken, presentant-la com una arma de la pràctica de les arts marcials quan "en realitat és més pròpia de les pel·lícules de xinesos", ironitza Sergio G., veterà de les patrulles de la Policia Municipal de Madrid.
