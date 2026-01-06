La grip es manté per sobre del nivell moderat de transmissió tres setmanes després d’arribar al pic
Els contagis van tocar sostre amb una incidència superior a la d'anys anteriors i abans, a les portes de Nadal
ACN
La incidència estimada de la grip es manté per sobre del nivell moderat de transmissió i se situa en 248 casos per 100.000 habitants, segons les últimes dades del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SIVIC), corresponents a la setmana del 29 de desembre al 4 de gener i actualitzades aquest dimarts. En la setmana anterior, els casos havien baixat de 546 a 236; un descens marcat després d’arribar al pic de contagis, que es va situar en una taxa de 759, a les portes de les festes de Nadal. El pic es va assolir amb una incidència molt superior a la d’anys anteriors i també de forma avançada en el calendari, a mitjans de desembre.
Els casos diagnosticats han passat de 169 a 139 per 100.000 habitants. La taxa més elevada de diagnòstics continua sent entre els infants menors de 4 anys, però tant en aquest grup d’edat com en la mainada d’entre 5 i 14 anys els casos baixen de forma accentuada. També s’han reduït, si bé més lleugerament, entre les persones de 15 i 44 anys i, en canvi, han repuntat en els adults més grans.
Baixen els ingressos a planta
Segons el SIVIC, els ingressos de pacients amb mostra positiva per grip baixen. Hi ha 88 persones ingressades en llits convencionals; d’aquestes, 67 tenen més de 60 anys -31 més de 80-. La setmana passada, n’hi havia 110. A l’UCI, hi ha 9 pacients (14 la setmana anterior); 6 tenen més de 60 anys.
La cobertura vacunal davant de la grip és del 67% per als majors de 80 anys i del 54% per a les persones entre 70 i 79 anys. En els infants entre 6 i 59 mesos, la cobertura de la grip és del 42%.
La grip i altres infeccions respiratòries
Del 29 de desembre al 4 de gener, la incidència del conjunt de les infeccions respiratòries agudes (IRA) és de 635 afectats per 100.000 habitants, equivalent a 51.502 casos.
La grip és el virus predominant, amb un 39% de les mostres, seguit del rinovirus, amb el 16%, i del VRS (10%). Pel que fa a la grip, predomina la circulació del subtipus A(H3N2) variant K, amb un 87%. En la població pediàtrica, la positivitat dels multitests mostra la grip A com el virus més circulant (37% de les mostres), seguit del VRS (15%).
El virus respiratori sincicial (VRS), el principal causant de la bronquiolitis en els infants, es troba per sobre del nivell basal i ha registrat un augment amb una incidència estimada de 64 casos per 100.000 habitants, pels 49 de la setmana passada. La covid es manté estable a nivells baixos de transmissió.
